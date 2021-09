Erste Punkte für Biblis II

Ried. Im sechsten Anlauf hat der FV Biblis II die ersten Punkte in der Fußball-C-Liga geholt. Im Kellerduell gegen die ebenfalls punktlose FSG Bensheim feierte die Elf von Spielertrainer Sven Sauer einen 1:0 (0:0)-Heimsieg. Die Reserve von Eintracht Bürstadt gewann zu Hause souverän mit 4:0 (1:0) gegen Italia Bensheim.

Biblis II - FSG Bensh. 1:0

Erstmals seit dem 11. August 2019 beendete Biblis II ein Ligaspiel zu null. Zudem war es der erste Dreier seit Ende November 2019. „Wenn wir dieses Spiel nicht gewonnen hätten, hätten wir wohl nie wieder eins gewonnen. Wir waren die bessere von zwei schlecht spielenden Mannschaften“, sagte ein erleichterter FVB-Trainer Sauer.

In einer spielerisch dürftigen ersten Halbzeit machte Biblis II zunächst den besseren Eindruck. Nach gut 20 Minuten erhöhte Bensheim aber den Druck. Die Sauer-Elf durfte sich bei ihrem jungen Torwart Lukas Spindler bedanken, der mehrere FSG-Chancen überragend entschärfte. Nach der Pause übernahmen die Hausherren wieder das Kommando.

In der 72. Minute erlöste Enes Er den FV Biblis II. Der Offensivmann setzte sich im Strafraum gegen zwei Gegenspieler durch und traf zum 1:0.

Et. Bürstadt II - Italia Bens. 4:0

„Wir haben ein paar Chancen liegen gelassen, da waren wir nicht clever genug. Bensheim hatte aber im ganzen Spiel nur einen Torschuss“, sprach Bürstadts Spielertrainer Michael Wahlig von einem „verdienten Sieg“ in einem „sehr zerfahrenen Spiel“.

Daniel Patti brachte die Eintracht-Reserve per Foulelfmeter mit 1:0 in Front (3.). In der ersten Hälfte handelten sich zwei Italia-Spieler Zeitstrafen ein. In Durchgang zwei stellten Lukas Berg (53./86.) und Patti (81.) den dritten Erfolg in Folge sicher.