Erste Punkte angestrebt

Bürstadt. Mit 0:4 Punkten aus den ersten zwei Spielen stehen die Hessenliga-Damen des TV Bürstadt bereits unter Druck. Ein Heimsieg gegen den TSV Langstadt IV (2:4 Punkte) könnte am Sonntag (11 Uhr) Abhilfe schaffen. „Es kommt darauf an, wie Langstadt spielt. Der Gegner liegt aber in unserem Bereich“, meint TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger: „Wir spielen gegen den Abstieg. Irgendwann müssen wir ein paar Punkte einfahren, wenn wir nicht von Anfang an hinterherrennen wollen.“ Laura Rosenberger konnte zuletzt krankheitsbedingt nicht bei den Bezirkseinzelmeisterschaften in Einhausen starten. Bis Sonntag sollte Bürstadts Nummer zwei allerdings wieder fit sein.

Bürstadts Bezirksoberliga-Damen gastieren am Sonntag (11 Uhr) bei Schlusslicht SG Wald-Michelbach (0:6 Punkte). „Dort ist es immer schwer. Mit 4:0 Punkten steht unsere zweite Mannschaft aber sehr gut da und kann befreit aufspielen“, sagt Rosenberger. Im Herbst 2020 landete die TVB-Reserve, die mit Maya Schäfer, Sara Böhling, Stella Bechtel und Vanessa Holz antreten will, einen 7:5-Heimsieg gegen Wald-Michelbach.

Für Bürstadts Damen III (0:4 Punkte) bestreiten am Freitag (20.15 Uhr) Vanessa Holz, Sophie Wieland, Sophie Rosenberger und Alina Lorenz das Bezirksliga-Heimspiel gegen den TSK Rimbach (4:0). „Das wird ein schweres Unterfangen. Vor allem Johanna Knapp auf Position eins ist eigentlich zu stark für diese Liga“, meint Frank Rosenberger. Das Samstagsmatch gegen den SV Hammelbach fällt flach, weil der Gegner am Dienstag zurückzog. Damit besteht die Gruppe 1 nur noch aus sieben Teams. cpa