Erste-Hilfe-Kurs gehört zur Lizenz

Ried. In unserer Berichterstattung vom Mittwoch, 16. Juni, ist uns ein inhaltlicher Fehler unterlaufen. Im Artikel „Eigenverantwortung zählt“ schreiben wir, dass Lizenztrainer der einfache Nachweis eines absolvierten Erste-Hilfe-Kurses genüge – unabhängig davon, wie alt dieser Nachweis sei. Tatsächlich ist es andersherum: Eine Erste-Hilfe-Einheit gehört in Hessen zum Erwerb einer Trainerlizenz. Es ist jedoch nicht verpflichtend, diese aufzufrischen. Entsprechend fällt die Einschätzung unseres Autors im Kommentar „Macht es wie Kjaer“ leicht anders aus – wenngleich seine Forderung nach regelmäßigen Auffrischungen der im Amateurfußball und in anderen Gesellschaftsbereichen bestehen bleibt. Online sind die Texte mittlerweile korrigiert. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. red/cpa

