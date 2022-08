Erste Ansage der FSG

Ried. In der Fußball-B-Liga Bergstraße stellte die zweite Mannschaft der FSG Riedrode gleich zu Saisonbeginn unter Beweis, dass mit ihr zu rechnen ist und bezwang den SV Kirschhausen mit 3:0. Aber auch die SG Hüttenfeld startete mit einem Sieg über die Tvgg Lorsch II in die neue Saison. Eine deutliche Schlappe kassierte dagegen der FV Hofheim: 1:7 beim TSV Gras-Ellenbach. Kampflos zu drei Punkten kam dagegen Mitfavorit TSV Hambach gegen die zweite Mannschaft der SG Azzurri/ Olympia Lampertheim.

FSG Riedrode II – SV Kirschh. 3:0

In der 25. Minute ereignete sich die entscheidende Spielszene, von der sich der SV Kirschhausen nicht wieder erholte: Nachdem SVK-Verteidiger Ramiz Ghanizadeh seinen Gegenspieler Perica Bozanovic mit einer Notbremse gestoppt hatte, sah er die Rote Karte und es gab Elfmeter für Riedrode. Diesen verwandelte Lukas Bamberg zum 1:0. „Das war eine klare Sache und Schiedsrichter Tuncay Kaymak hat absolut richtig entschieden“, befand Riedrodes Vorstandsmitglied Fabian Kreiling. Noch vor dem Wechsel erhöhte Riedrode auf 2:0 durch Slaven Kwasnovski. Auch in der zweiten Hälfte änderte sich an der Riedroder Überlegenheit nichts und als Tom Keil in der 70. Minute ein Zuspiel von Timo Rodovsky aufnahm, hieß es 3:0. Erst jetzt boten sich den Kirschhäusern ebenfalls ein paar gute Möglichkeiten, die jedoch allesamt von Rico Ochsenschläger im Riedroder Tor abgewehrt wurden.

Hambach – SG Azzurri/Oly. La. II

„Wir haben in beiden Mannschaften 18 Urlauber. Deswegen mussten wir für die zweite Mannschaft absagen. Eine kurzfristige Anfrage auf Spielverlegung wurde von Hambacher Seite abgelehnt“, berichtete SG-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres. Die Partie dürfte für Hambach gewertet werden.

Gras-Ellenbach – FV Hofheim 7:1

Nichts zu erben gab es für den FV Hofheim beim TSV Gras-Ellenbach. Schon in der ersten Halbzeit hatten die Hofheimer einen ganz schweren Stand und lagen nach Treffern von Jonas Guthy (15.), Okan Bekyigit (31.) und Fatih Bagci (43.) mit 0:3 hinten. In der 62. Minute gelang Kevin Seitz das 4:0, ehe Fatih Bagci fünf Minuten später auf 5:0 erhöhte.

Erst jetzt stellen die auch die Gäste aus dem Ried ihre Torgefährlichkeit unter Beweis und wurden mit Paul Buschmanns 5:1 in der 77. Minute belohnt. Doch nun waren wieder die Gras-Ellenbacher am Zug, die nach Treffern von Dennis Fink (84.) und Nils Höfler (87.) für den 7:1-Endstand sorgten. „Hofheim hat nie aufgegeben und ist unter Wert geschlagen worden“, befand Gras-Ellenbachs Abteilungsleiter Thorsten Gleich.

SG Hüttenfeld – Tvgg Lorsch II 2:0

Hüttenfelds neuer Trainer Christian Schmitt war gerade in der ersten Halbzeit mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden. „Da waren wir auch um das eine Tor besser“, befand er. Tobias Lerchl (28.) und Gwen Steier (80.) trafen. hias