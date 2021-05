Erst Pokal, dann Play-off-Start

Köln. Die Play-offs der Basketball-Bundesliga beginnen am 19. Mai. Das teilte die Liga am Montag mit. Danach wird es in den vier Viertelfinal-Serien, die jeweils im Modus „Best of five“ ausgetragen werden, täglich zwei Spiele geben. Titelverteidiger Alba Berlin bekommt es zum Auftakt der K.o.-Runde mit den Hamburg Towers zu tun, die am Sonntag zum Hauptrundenabschluss gegen die Skyliners Frankfurt mit 79:83 verloren hatten. Der Hauptrunden-Erste Ludwigsburg trifft auf Bamberg. Die anderen beiden Viertelfinal-Paarungen stehen noch nicht endgültig fest.

Bevor es mit den Play-offs losgeht, steht am Wochenende zunächst noch das Top Four um den Basketball-Pokal an. dpa