Erst Fehlheim, dann Flughafen?

Biblis. Mit seinen beiden Tore zum 2:0 (67.) und 3:0 (75.) sorgte Stürmer André Bandieramonte am vergangenen Sonntag im A-Liga-Heimspiel des FV Biblis gegen den TSV Aschbach für die Entscheidung in einer Begegnung, die am Ende mit 4:0 (1:0) klar an die Gurkenstädter ging. „Es hätten auch wieder drei Tore von mir sein können, aber eine Chance habe ich aus fünf Metern vergeben“, hätte Bandieramonte fast seinen Toreschnitt aus den beiden Spielen zuvor aufrecht erhalten, als er sowohl beim 5:2-Heimsieg über den TSV Reichenbach als auch beim 9:2-Kantersieg bei der TG Trösel jeweils dreifach einnetzte.

„Es läuft wieder bei uns und ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen kann“, hatte Bandieramonté nach seinem Winterwechsel vom Gruppenligisten Eintracht Bürstadt zum FV Biblis keine größeren Anlaufprobleme bei seinem neuen Verein. „Die halbe Mannschaft kannte ich vorher schon und ich wohne ja auch seit 2021 in Biblis, die lief man sich natürlich auch immer mal über den Weg. Die Mannschaft und Trainer Torsten Schnitzer haben mich wirklich sehr gut hier aufgenommen. Das passt!“, sah Bandieramonte im Winter die Zeit für einen Wechsel gekommen, auch weil seine Arbeit im Vier-Schicht-Betrieb als Chemikant bei BASF in Ludwigshafen drei Trainingseinheiten – wie in der Gruppenliga üblich – nur schwer möglich machten.

André Bandieramonte André Bandieramonte wurde am 6. Oktober 1998 in Heppenheim geboren. Aufgewachsen ist er in Bürstadt, wo er auch wohnte, bis er im Juni 2021 nach Biblis umgezogen ist. Er ist als Chemikant bei BASF im Hauptwerk in Ludwigshafen tätig und arbeitet dort im Vier-Schicht-Betrieb. Bis zur E-Jugend spielte er in der Jugend des VfR Bürstadt. In der D-Jugend ging es dann zum FV Hofheim, bevor er ab der C-Jugend der Wechsel zum JFV Bürstadt folgte. Ab 2017/2018 war im Erwachsenenbereich Eintracht Bürstadt seine erste Station. In der Saison 2019/2020 gehörte er Wormatia Worms II an, bevor er sich 2020/2021 wieder dem Gruppenligisten Eintracht Bürstadt anschloss. Im Winter 2021/2022 folgte der Wechsel zum A-Ligisten FV Biblis. and

Dass er vor seinem Wechsel zum FVB vor der Winterpause in Bürstadt noch zwei Klassen höher gespielt hat, sollte den 23-jährigen aber doch beschäftigen. „Man sollte es ja schon merken, wenn jemand vorher in der Gruppenliga Darmstadt gespielt hat“, setzte sich der Sohn einer deutschen Mutter und eines italienischen Papas zu Beginn seines A-Liga-Engagements in Biblis vielleicht ein wenig zu sehr unter Druck. „Man hat ja auch selbst einen Anspruch und da hatte ich mir wohl zunächst etwas zu viel aufgeladen“, ist Bandieramonte froh, dass mittlerweile bei ihm wieder die nötige Lockerheit und der Spaß am Fußball zurückgekehrt ist. „Letztlich gilt das ja für die ganze Mannschaft, als wir diesen Durchhänger hatten. Wir haben uns zusammengesetzt und uns wieder in Erinnerung gerufen was wir spielen können“, sieht Bandieramonte seit dieser Aussprache den zwischenzeitlichen Knoten mit zwei Niederlagen wieder geplatzt. Der Tabellenzweite der Kreisliga A Bergstraße hat die vergangenen drei Spiele allesamt gewonnen und dabei 18:4-Tore erzielt. „Wir wollen Platz zwei verteidigen und in die Kreisoberliga aufsteigen, dafür dürfen wir uns keine Niederlage mehr leisten“, weiß der 23-jährige, dass der drittplatzierte FC Ober-Abtsteinach mit drei Zählern Rückstand dem FVB Platz zwei und die damit verbundene Relegationsteilnahme durchaus noch streitig machen kann.

„Für uns zählt am Sonntag im Auswärtsspiel beim VfR Fehlheim II daher nur ein Sieg“, möchte Bandieramonte gerne weiter an der eigenen Torquote schrauben. Seit seinem Wechsel in die Gurkenstadt hat er zehn Treffer für den FVB erzielt. „15 Tore hätte ich am Saisonende doch ganz gerne“, sagt Bandieramonte – der sich bezüglich des Sonntags aber noch andere Gedanken macht. „Ich muss mich bis Donnerstag entscheiden, ob ich mit nach Sevilla fliegen will, dann ginge es am Sonntag nach dem Spiel gleich nach Frankfurt an den Flughafen. Aber zum Glück spielen wir in Fehlheim ja schon um 13 Uhr“, will Bandieramonte als Fan von Eintracht Frankfurt natürlich mit dabei sein, wenn die SGE nach 42 Jahren am 18. Mai gegen die Glasgow Rangers wieder nach einem europäischen Titel greift.

„Urlaub habe ich für die nächste Woche bereits angemeldet, allerdings fehlt mir noch die Eintrittskarte“, sagt Bandieramonte, der im Falle der Reise nach Sevilla schauen will, vor Ort noch ein Ticket zu ergattern. „Die Gelegenheit bei so einem Spiel dabei zu sein, hat man vielleicht nur einmal im Leben. Und wenn die Eintracht gewinnt, dann wäre sie nächste Saison in der Champions League“, drückt der 23-jährige fest die Daumen, dass der große Triumph gelingt.