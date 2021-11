Ersatzgeschwächter FVH sehnt Pause herbei

Ried. Fußball-B-Ligist FV Hofheim hofft vor dem Spiel beim SV Kirschhausen auf die Rückkehr von Leon Rückher. Kein Wunder, denn mit Patrick Schüssler, Damon Wakelin, Alexander Horle, Marlon Mitsch, Marc Weis, Marcel Münch, Tom Schön und Matthias Ruppert fallen derzeit verletzungs- oder krankheitsbedingt gleich acht weitere Spieler aus. „Die Situation ist leider sehr angespannt. Das zieht sich ein roter Faden durch die Saison. Und es waren bislang schon 28 Spieler, die zum Einsatz kamen“, verdeutlicht Hofheims Sportlicher Leiter Alexander Krämer das Problem.

Deswegen sehnt er auch die Winterpause herbei. Gleichzeitig ist ihm bewusst, dass sein Verein noch bis zum 12. Dezember, dem letzten Spieltag vor der Winterpause, ordentlich punkten muss, um die bedrohlichen Tabellenregionen zu verlassen. „Fest steht, dass wir im kommenden Jahr personell wohl bessere Voraussetzungen haben, um unsere Spiele siegreich zu gestalten. Da werden wir uns möglicherweise nicht mehr so schwer tun wie in den vergangenen Begegnungen“, sagt Krämer. Und schwer tat sich Hofheim gerade am vergangenen Sonntag gegen die zweite Mannschaft der SG Odin Wald-Michelbach II. Kaum führte man mit 2:0, lag man gegen die ebenfalls abstiegsbedrohte Mannschaft aus dem Odenwald mit 2:4 hinten. „Es war wichtig, dass wir da noch einmal zurückgekommen sind und das Ergebnis noch auf 4:4 gestellt haben“, freundete sich Krämer doch noch mit dem Remis an. Wenn der FVH (Tabellen-13.) beim Neunten SV Kirschhausen antritt, will er den Platz erneut nicht als Verlierer verlassen. Zumal die Elf von Frank Tegelkämper den Erwartungen hinterherhinkt.

SG Lamperth. – FSG Riedrode II

Respekteinflößend war der 3:2-Heimerfolg der FSG Riedrode II gegen den bislang ungeschlagenen SV/BSC Mörlenbach. Deswegen wissen die Verantwortlichen der SG Olympia/VfB Lampertheim, die nun die FSG II empfangen, um die Schwere der Aufgabe.

„Mit einem Sieg wollen wir die Grundlage dafür schaffen, vor der der Winterpause noch auf einem einstelligen Tabellenplatz zu landen“, könnte sich SG-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres nur schwer mit einem Heimunentschieden abfinden.

SG Hüttenfeld – Mörlenbach

„Nach den beiden 1:0-Erfolgen in den Verfolgerduellen gegen Auerbach und Affolterbach wollen wir nun auch den SV/BSC Mörlenbach schlagen und sie vom zweiten Tabellenplatz verdrängen“, sagt Hüttenfelds Trainer Hans Scheidel, der bedauert, dass einige seiner Spieler verletzt oder erkältet sind. hias