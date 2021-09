Erfahrene Daamen als Nummer 1

Bürstadt. Wo stehen unsere Mannschaften sportlich? Diese Frage beschäftigt auch die Tischtennis-Abteilung des TV Bürstadt vor der Rückkehr in den Punktspielbetrieb. Mit der Damen I in der Hessenliga Süd-West, der Damen II in der Bezirksoberliga-Gruppe 1 und der Damen III in der Bezirksliga-Gruppe 1 stellt der TVB unverändert drei Frauenteams auf Hessen- und Bezirksebene, wo seit dieser Saison nach dem Bundessystem statt nach dem Werner-Scheffler-System gespielt wird. Der dritte Einzeldurchgang entfällt. Alle drei Teams starten am Wochenende in die neue Spielzeit.

Die erste Mannschaft muss am Samstag (15.30 Uhr) zu den TTF Oberzeuzheim II. Bürstadt II empfängt am Sonntag (11 Uhr) den TTC Ginsheim. Schon am Freitag (20 Uhr) tritt die „Dritte“ bei der SKG Ober-Mumbach an. Bei allen gehe es „ganz klar“ darum, die Klasse zu halten, sagt Abteilungsleiter Frank Rosenberger. „Die Hessenliga ist sowieso sehr stark. Wir wollen versuchen, so früh wie möglich unsere Punkte zu sammeln“, meint er: „Wir hoffen, dass wir uns mit Timea Daamen auf Position eins so gut aufgestellt haben, dass wir eine Chance haben werden.“

TV Bürstadt, Damen I (Hessenliga): Timea Daamen, Laura Rosenberger, Laura Wunder, Fabienne Zorn, Claudia Müller. TVB, Damen II (Bezirksoberliga): Maya Schäfer, Sara Böhling, Sophie Kirsch, Vanessa Holz, Stella Bechtel. TVB, Damen III (Bezirksliga): Vanessa Holz, Stella Bechtel, Alina Lorenz, Sophie Rosenberger, Isabel Volk, Sophie Wieland.

Die Ü40-Seniorenspielerin Daamen, die vom TV Worms-Leiselheim kam, ist seit Ende 2020 an Bord. „Sie hat sich super integriert“, erklärt der Abteilungsleiter. Die Vorrunde werden die Bürstädterinnen wohl ohne die verletzte Claudia Müller bestreiten. Auftaktgegner Oberzeuzheim II sieht Rosenberger „gut aufgestellt“.

In der Bezirksoberliga und in der Bezirksliga gilt das Motto „Jugend forscht“. Maya Schäfer, Sara Böhling und Sophie Kirsch, die auch im Mädchen-18-Hessenligateam spielt, sollen der „Zweiten“ zu einer sorgenfreien Runde verhelfen. „Die zweite Mannschaft hat nicht den großen Druck und letztes Jahr durchaus überzeugt“, sagt Rosenberger. In der Damen III werden mit Alina Lorenz, Sophie Rosenberger, Isabel Volk und Sophie Wieland bis zu vier Talente ihre Chance bekommen. cpa

