Endlich wieder siegen

Ried. Am letzten Spieltag des Fußballjahres 2022 empfängt in der Fußball-B-Liga die SG Hüttenfeld den Namensvetter aus Gronau (Sonntag, 14.30 Uhr). Beide Vereine in den Farben Grün und Weiß wurden vom Bürstädter Trainerurgestein Horst Keinz über viele Jahre hinweg trainiert. Mal stand Keinz bei der SG Hüttenfeld, mit der er 1980 in die damalige A-Klasse Süd (Kreisoberliga Bergstraße) aufstieg, für drei Jahre in der Verantwortung, mal trainierte er ebenfalls für drei Jahre die Elf aus dem Bensheimer Stadtteil und stieg mir ihr 1992 in die Kreisliga A Bergstraße auf.

Keinz, der im Dezember 2016 im Alter von 75 Jahren verstarb, würde heute traurigen Auges auf den Tabellenstand beider Mannschaften blicken. Denn während die Hüttenfelder mit zehn Punkten nur auf dem 13. Rang im Klassement stehen, ist Aufsteiger Gronau mit fünf Punkten gar Letzter. „Bei unseren vier Unentschieden in den vergangenen Wochen waren wir meist nah an einem Sieg dran. Ich hoffe, dass wir dieses Mal dreifach punkten können“, hofft Hüttenfelds Trainer Christian Schmitt auf einen Erfolg am heimischen Hegwald. Dabei ist ihm nicht entgangen, dass sich die Gronauer gerade in den fünf vergangenen Begegnungen jeweils gut verkauft haben und zuletzt auch treffsicher waren. „Ich rechne mit einem intensiven Spiel“, meint Schmitt.

Lampertheim will überraschen

Zwischen Hüttenfeld und Gronau rangiert die SG Azzurri/ Olympia Lampertheim mit II sechs Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Diese gibt nun ihre Visitenkarte bei der Sportvereinigung Affolterbach ab. Für diese gab es am vergangenen Wochenende eine unfreiwillige Spielpause, weil der Platz von Auswärtsgegner Gronau unbespielbar war. Auch wenn sich die Lampertheimer im Hinspiel im vergangenen August gegen die Sportvereinigung gut verkauft haben und das spielentscheidende 1:2 durch Alexander Theobald erst in der Nachspielzeit kassierten, sind sie im Odenwald nur krasser Außenseiter.

„Wir müssen ein paar Prozente mehr raushauen als in den vergangenen Spielen und es dem Gegner so schwer wie möglich machen“, fordert Olympia-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres seine Spieler noch einmal zum finalen Kraftakt in diesem Jahr auf. Sein Ziel ist es, beim spielstarken Gegner ein Unentschieden mitzunehmen. „Ich traue meiner Mannschaft eine Überraschung zu“, sieht Andres seine Mannschaft im idyllischen Ulfenbachtal keineswegs ohne Chance.

In personeller Hinsicht müssen die Lampertheimer in jedem Fall auf Karsten Krämer verzichten, möglicherweise auch auf Besart Parduzi. Aber auch der neue Torhüter Timo Schröder wird nach seiner Verletzung am vergangen Sonntag in Hambach nicht spielen könne. Für ihn wird wieder Jermain Stuhr zwischen den Pfosten stehen. Tolga Boztepe, der in Hambach aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung stand, rückt in Affolterbacher wieder ins Lampertheimer Aufgebot. hias