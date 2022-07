Endlich mal wieder eine sorgenfreie Saison

Nordheim/Wattenheim. Nach zwei Jahren, in denen die SG Nordheim/Wattenheim das Abstiegsgespenst der Fußball-Kreisliga A bekämpft hat, wünscht man sich bei den Blau-Weißen eine etwas entspanntere Runde. Zwar ist die Liga nicht gerade leichter geworden und auch die Vorbereitungszeit war vergleichsweise kurz, doch bei der Sportgemeinde hofft man, dass die Mannschaft an die starke Schlussphase der abgelaufenen Spielzeit anknüpft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die recht kurze Vorbereitung könnte uns sogar in die Karten spielen, denn durch die kurze Pause ist die Mannschaft noch recht gut beisammen. Trotzdem sind wir uns im Klaren, dass es für uns in der neuen Saison wieder schwer wird“, sagt SGN-Co-Trainer Jonas Pixberg.

Talente im Fokus

Zugänge: Daniel Grunder (eigene Jugend), Michael Culbertson(VFR ... Zugänge: Daniel Grunder (eigene Jugend), Michael Culbertson(VFR Bürstadt), Delano Henkensmeier (fängt wieder an). Abgänge: Elias Bersch (Tvvg Lorsch), Jonathan Bedford (Karriereende), Malte Gress (Karriereende), Tobias Theiss (Karriereende), Marvin Weiland (A-Jugend Co-Trainer SV Wehen Wiesbaden). Kader: Tor: Pascal Metz, Timo Gansmann. Abwehr: Robin Metz, Lukas Fell, Justin Keller, Delano Henkensmeier, Jonas Haasler, Navpreed Singh, Gürkan Bergtas, Kevin Metz. Mittelfeld: Philipp Grünig, Sören Hembach, Jonas Pixberg, Salko Drekovic, Marc Bormuth, Nicolas Kilian, Austen Bedford, Nils Reis. Sturm: Nicklas Fleischhacker, Jonas Reis, Maximilian Meister,Michael Culbertson. Trainer: Jens Stark (5.Saison), Jonas Pixberg (Co- Trainer, 2. Saison), Markus Jakob (TW- Trainer 4.Saison). Ziel: nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Favoriten: FC Ober Abtsteinach, SG Reichenbach. rago

Mit der Vorbereitung war man bei der SG NoWa insgesamt zufrieden, obwohl beide bislang absolvierten Testspiele verloren gingen. Pixberg: „Die Trainingsbeteiligung ist eigentlich immer hoch, auch wenn wir natürlich momentan auf einige Urlauber verzichten müssen. Das sind aber Probleme, die jeder Club im Sommer hat.“

Im Kader der Nordheim/Wattenheimer gibt es einige Umstellungen. So hat etwa Tobias Theiss, der in den letzten Jahren für die Tore bei der Sportgemeinde sorgte, seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Auch Malte Gress ging in die Fußballrente. Außerdem wechselte Elias Bersch zur Tvgg Lorsch und Marvin Weiland trainiert künftig als Co die A-Jugend des Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Dafür bekommt in der neuen Saison mit Daniel Grunder ein Spieler aus der eigenen Jugend seine Chance in der ersten Mannschaft, vom VfR Bürstadt wechselte Michael Culbertson zu den Nordheimern, zudem fängt Delano Henkensmeier wieder an. „Die Jugendarbeit bei der SG Nordheim/Wattenheim ist ja so etwas wie das Prädikat dieses Vereins. Da wird möglicherweise auch noch der eine oder andere Spieler im Laufe der Saison aufrücken“, kündigt Pixberg an. Trotzdem weiß der Nordheim/Wattenheimer Co-Trainer, dass das personelle Aufgebot vergleichsweise klein ist. Das Credo lautet hier: Qualität statt Quantität. „Auch wenn unser Kader klein ist, hat er doch Potenzial. Das Gerüst der Mannschaft ist gut eingespielt, die Truppe kickt ja schon seit Jahren zusammen und ich denke, wir sind als Mannschaft gut gewachsen“, so Pixberg.

Für die neue Saison hofft man bei der Sportgemeinde – wie schon in den letzten Jahren – auf eine sorgenfreiere Runde. Möglichst früh will die Truppe um den Trainerstab Jens Stark / Jonas Pixberg die Abstiegszone hinter sich lassen. „Unser Hauptziel ist natürlich erneut der Klassenerhalt.

Wir dürfen nicht wieder wie in der letzten Runde den Anfang verschlafen. Gerade weil die A-Liga qualitativ wieder zugelegt hat, ist ein guter Saisonstart enorm wichtig. Ich hoffe, dass wir schon in den ersten Spielen möglichst viele Punkte sammeln. Das wäre gut für unser Selbstvertrauen. Dazu wäre es wichtig, dass unser ohnehin dünner Kader von verletzungsbedingten Ausfällen hoffentlich verschont bleibt“, sagt Pixberg. rago