Elton da Costa nach Ärger in Riedrode: „Alles gut“

Riedrode. Was die Diskussionen nach dem Gruppenliga-Spiel zwischen der FSG Riedrode und dem 1. FCA Darmstadt angeht, vertritt Elton da Costa klare Standpunkte. „Beide Mannschaften sind an ihre Grenzen gegangen, was auch in Ordnung ist“, sagt der Spielertrainer des FCA dieser Redaktion.

Als „sehr unglücklich“ bezeichnet der Ex-Profi das Foul eines Riedroders, bei dem sich ein FCA-Spieler das Schlüsselbein brach: „Er kommt viel zu spät und vor allem von hinten. Ich will nicht sagen, dass das mit Absicht war. Ich habe hinterher mit ihm gesprochen, er hat sich entschuldigt. Alles gut – aber natürlich nicht für unseren Spieler, der operiert werden musste.“ Die Minuten rund um die Verletzung beschreibt da Costa als „hitzige Situation“. Rassistische Bemerkungen konnte er in Riedrode aber nicht vernehmen. „Ich habe nichts mitgekriegt“, erklärt der 41-Jährige.

FCA-Präsident Andreas Bergemann hatte rassistische Vorfälle bei Hassia Dieburg, beim TSV Höchst und bei der FSG beklagt. Alle drei Vereine dementierten die Vorwürfe. Das Spiel in Riedrode hatte Bergemann als „Hetzjagd“ bezeichnet. Da Costa sieht das differenzierter. „Wenn der Gegner hinten liegt und wir schönen Fußball spielen, wirst du öfter gefoult. Aber es war keine Hetzjagd“, stellt er klar.

Der Tabellendritte aus Arheilgen gilt als technisch beste Mannschaft der Liga. Das macht der Brasilianer als Fluch und Segen aus: „Unsere Art, Fußball zu spielen, kommt provokant an. Aber sie ist nicht provokant von uns gemeint. Es ist einfach unsere Art, Fußball zu spielen. Spielerisch stark, mit sehr viel Freude und Technik.“

Beim Thema Rassismus warnt da Costa davor, „alles gleich auf die Goldwaage zu legen“. Der FCA-Coach berichtet von einem Vorfall beim Spiel in Höchst, bei dem ein dunkelhäutiger Spieler seiner Mannschaft in den Verdacht geriet, Affenlaute von sich zu geben. „Dabei ist das einfach seine Art, bei jeder Bewegung ‚Hu’ zu rufen – bei jeder Aktion, auch im Training“, erläutert da Costa. cpa