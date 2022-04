Eintracht will nicht mit VfR kooperieren

Bürstadt. Manche werden es Platzgeflüster nennen, andere haben die langfristige Entwicklung im Blick. Immer wieder gibt es aber Spekulationen um einen Zusammenschluss der DJK Eintracht Bürstadt und des VfR Bürstadt. „Natürlich habe ich das auch schon gehört“, sagt Marcus Haßlöcher auf Nachfrage dieser Redaktion. Der Fußball-Abteilungsleiter der Eintracht schiebt jedoch allen Überlegungen einen Riegel vor: „Im Moment sind das nur Gerüchte. Bei uns herrscht keine Not. Wir sind eigenständig und gut aufgestellt. Uns liegt auch keine Anfrage des VfR vor.“

Der DJK-Sportchef geht noch weiter: „Ich sehe darin im Moment wenige Vorteile für uns – bis auf die Tatsache, dass wir vielleicht einen Konkurrenten weniger hätten. Von einem Zusammenschluss sollten beide Seiten profitieren.“ Haßlöcher betont, diese Aussagen „nicht im Bösen“ zu treffen. „Ich habe selbst beim VfR das Fußballspielen gelernt und fühle mit dem Verein, der es sicher nicht einfach hat“, meint der 47-Jährige: „Ich weiß aber nicht, wie unsere Mitglieder dazu stehen. Unser Vorstand sieht keinen Bedarf.“

Eintracht-Sportchef Marcus Haßlöcher sieht kaum Vorteile in einer Fusion. © Nix

Das unterstreicht Eintracht-Vorsitzender Rainer Beckerle. „Von meiner Seite wird dieses Thema nicht forciert. Weder ist jemand vom VfR auf die Eintracht zugekommen noch jemand von der Eintracht auf den VfR“, stellt er klar. Gespräche mit dem VfR habe er zuletzt „vor 14 Jahren“ geführt: „Im Zuge des Baus unseres Kunstrasenplatzes habe ich dem VfR angeboten, den Platz mit uns gemeinsam zu bauen und zu nutzen. Diesen Vorschlag, den die Stadt begrüßt hätte und der analog zu den Lösungen mit zwei Vereinen in Riedrode und Wald-Michelbach angedacht war, hat der VfR abgelehnt.“

Die Fertigstellung des Kunstrasenplatzes 2008 gilt heute als Wendepunkt in der Bürstädter Fußball-Hierarchie. Im 2011 gegründeten Jugendförderverein (JFV) Bürstadt stellt die Eintracht noch vor der FSG Riedrode die meisten Nachwuchsspieler. Der VfR ist der mitgliederschwächste JFV-Verein und verfügt über kein eigenes Sportgelände. Seit dem Abriss des Robert-Kölsch-Stadions, das der Ex-Zweitligist in Folge seiner Finanzprobleme 2002 an die Stadt abgetreten hatte, ist der VfR in Bobstadt und Hofheim am Ball. Hauptnutzer des neuen Bildungs- und Sportcampus’ wird der JFV sein.

Auch sportlich ist die Eintracht vorbeigezogen. Seit 2018 spielt die DJK in der Gruppenliga. Der VfR ist seit dem verpassten Sprung in die Hessenliga 2014 in der Kreisoberliga beheimatet. Aktuell droht beiden Clubs der Abstieg. Zumindest der Eintracht würde dieser Schritt nicht allzu sehr wehtun. „Wir planen schon die ganze Zeit zweigleisig“, erklären Haßlöcher und Beckerle.

Einfach so können Spielgemeinschaften übrigens nicht gegründet werden. „Spielgemeinschaften sollen dazu dienen, Vereinen im Fall eines Spielermangels die Fortsetzung des Spielbetriebes zu ermöglichen“, heißt es in der Satzung des Hessischen Fußball-Verbands unter „Richtlinien zur Bildung von Senioren-Spielgemeinschaften“. cpa