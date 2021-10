Eintracht wacht zu spät auf

Bürstadt. Knapp 75 Tage sind es noch bis Silvester. Die Leistungen der Bürstädter Eintracht in der Fußball-Gruppenliga erinnern aber schon jetzt an Butler James, der in „Dinner for one“ Runde für Runde über den berühmten Tigerteppich stolpert. Bei der 3:5 (0:3)-Heimniederlage gegen den TSV Höchst zeigte die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund zum wiederholten Male in zwei Halbzeiten zwei völlig unterschiedliche Gesichter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Der Unterschied zu sonst war, dass wir diesmal nicht eine Führung verspielt haben, sondern einem Rückstand hinterhergelaufen sind“, sagte Bürstadts Pressewart Christian Beckerle nach der achten Niederlage im zwölf Punktmatch: „Die erste Halbzeit war katastrophal und mit das Schlechteste, das wir in dieser Saison gespielt haben. Da haben wir Bälle aus kürzester Distanz verloren, nach Ballverlusten haben wir nicht nachgesetzt. Das war gar nichts.“

Diesmal war die erste Halbzeit unterirdisch: Benjamin Sigmund, Spielertrainer bei Eintracht Bürstadt, hat einiges aufzuarbeiten. © Nix

Auf eine völlig indiskutable Vorstellung in Durchgang eins ließen die Grün-Weißen, die mit acht Punkten auf den drittletzten Platz abrutschten, allerdings eine respektable zweite Hälfte folgen. Das gibt den Eintracht-Verantwortlichen fast noch mehr Rätsel auf. Denn anders als zuletzt beim FC Alsbach, als die Bürstädter nach einem 1:0 zur Pause noch mit 1:4 verloren, greift Kräfteverschleiß diesmal nicht als Argument. „Wir verstehen es nicht, können es aber leider auch nicht schönreden“, meinte Beckerle dazu.

In der 13. Minute musste Bürstadts Torhüter Christian Steiner zum ersten Mal hinter sich greifen. Nach einer flachen Hereingabe von Kevin Seiler erzielte Lars Becker vor 35 Zuschauern auf dem Eintracht-Sportplatz die 1:0-Führung für Höchst. Nur vier Minuten danach erhöhte der überragende Seiler, der nach einer Direktpass-Stafette der Gäste alleine auf Steiner zulief, auf 2:0 (17.). „Der Mann war an den ersten vier Toren beteiligt und wirklich Extraklasse“, hob auch Beckerle den TSV-Spieler mit der Nummer 13 hervor. In Minute 34 sorgte Seiler für den 0:3-Pausenstand – das jedoch mit Unterstützung der Hausherren. „Bei der Ecke ist keiner zum Kopfball hochgesprungen“, vermisste Beckerle jegliche Gegenwehr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

0:4 nach 46 Minuten

Wer auf eine Reaktion der Eintracht in den zweiten 45 Minuten gehofft hatte, sah sich zunächst getäuscht. Keine 60 Sekunden nach Wiederanpfiff stellte Christoph Eisenhauer auf 4:0 (46.). „Das war sinnbildlich für unsere Leistung bis dahin“, fand Beckerle. In der 52. Minute verkürzte Bürstadts Leon Ramaj nach einem Eckball per Kopf auf 1:4. Dieses Tor hatte allerdings schon Ehrentreffer-Charakter, denn nur fünf Minuten später stampfte Robin Hallstein Bürstadts Hoffnungen auf eine Aufholjagd mit dem Treffer zum 5:1 für Höchst ein (57.).

Immerhin: Die Eintracht war jetzt besser im Spiel und gab sich nie auf. Eine Viertelstunde vor Schluss verkürzte Spielertrainer Sigmund auf 2:5 (75.). Nach einer Bürstädter Ecke gewann der 42-Jährige ein Kopfballduell und schob den Abpraller ein. In der 83. Minute brachte Flamur Bajrami die Grün-Weißen auf 3:5 heran. Bis auf die Herausnahme von Hüseyin Tutay – dessen Fußverletzung laut Beckerle nicht allzu schlimm sein soll – passierte dann nicht mehr viel.