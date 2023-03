Eintracht: Trainer Göbel rüffelt Kilic

Bürstadt. Das Wort „Disziplin“ hat Karl-Heinz Göbel seiner Mannschaft in dieser Woche nicht noch mal extra buchstabiert. „Wir haben das direkt nach dem Spiel in Fürth in der Kabine besprochen und uns am Dienstag ganz normal auf das nächste Spiel vorbereitet. Ich bin überzeugt, dass meine Mannschaft mich verstanden hat“, sagt der Trainer von Fußball-Gruppenligist Eintracht Bürstadt vor dem Heimspiel gegen die SKV Büttelborn am Sonntag (15.30 Uhr).

Die Leistung seiner Elf grenzt der Göbel dabei klar von den Disziplinlosigkeiten ab, die die Eintracht beim 1:3 bei Schlusslicht FC Fürth am vergangenen Samstag um einen möglichen Erfolg brachten. „An unserem Spiel hatte ich nichts auszusetzen. Die Mannschaft hat einwandfrei funktioniert und die erste Halbzeit dominiert“, findet der Lampertheimer – der dann aber den „Knickpunkt“ benennt: „Die Gelb-Rote Karte gegen Kadir Kilic war unser Knock-out. Im Abstiegskampf ist sowas tödlich. Ohne den Platzverweis hätten wir einen, wenn nicht sogar drei Punkte geholt.“

Mit Abwehrstratege Kilic, der nach einem provokanten Jubel vor der Fürther Bank und einem rüden Foul binnen sechs Minuten Gelb-Rot sah, will Göbel noch ein Gespräch führen. Davon abgesehen richtet der Eintracht-Coach seinen Fokus jetzt auf den Siebten Büttelborn (28 Punkte). „Nach ihren Ergebnissen ist das eine Mannschaft, die gegen alle in dieser Liga gewinnen, aber auch gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel verlieren kann“, weiß Göbel: „Außerdem haben sie auswärts nur acht Punkte geholt.“

Der Eintracht (16 Punkte) bleiben zehn Partien, um vom vorletzten Platz wegzukommen. Sieben Punkte fehlen zum Elften TSV Seckmauern, sechs Zähler sind es zur TSV Auerbach auf Relegationsplatz zwölf. Drei Punkte wird es kampflos gegen die zurückgezogenen Sportfreunde Heppenheim geben. „Wir können immer nur versuchen, die nächste Chance zu nutzen, an Punkte zu kommen – egal, wer der Gegner ist“, meint Göbel, der sich ganz beiläufig zu den Planungen für die neue Saison äußert: „Wir haben schon Zusagen von externen Spielern.“

Torhüter Dorngof fraglich

Neben Kilic (ein Spiel Sperre) fällt Sturmzugang Armend Ramadani weiter aus. Torwart Kirill Dorngof verletzte sich in Fürth am Schienbein. Sollte er fehlen, steht Maxi Kölsch bereit. „Maxi hat in der Vorbereitung sehr gut trainiert. Die beiden nehmen sich nicht viel“, erklärt Göbel. Die FSG Riedrode ist am Sonntag spielfrei. Nach dem 4:0 gegen den SV Nauheim zum Restrundenstart sackt der Tabellensechste die Punkte 33 bis 35 ohne Anstrengung ein: Eigentlich hätte nämlich das Rückspiel gegen Heppenheim angestanden.