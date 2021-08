Eintracht startet furios

Ried. In der Fußball-Gruppenliga Darmstadt hat die DJK Eintracht Bürstadt die neue Saison mit einem dicken Ausrufezeichen begonnen. Der 5:1 (3:1)-Heimsieg gegen den FV Mümling-Grumbach dürfte bei der Elf von Spielertrainer Benjamin zusätzliche Kräfte vor dem Derby bei der FSG Riedrode am kommenden Sonntag freisetzen. Die FSG kam im Mitfavoritenduell beim TSV Höchst zu einem 1:1 (1:1), nach dem sich Trainer Duro Bozanovic keineswegs unzufrieden anhörte.

Et. Bürstadt - Müm.-Grum. 5:1 (3:1)

Was hatte die Eintracht nicht über den Verlauf der Vorbereitung geklagt. Hier ein paar Urlauber, die auch den Auftakt verpassten, dort noch ein Spieler, der sich kurz vor knapp für die bevorstehende Spielzeit abmeldete. Am Sonntagnachmittag war der Ärger zumindest vorübergehend schnell verflogen: André Bandieramonte (12.), Fabio Cappello (15.) und Spielertrainer Benjamin Sigmund (17.) sorgten vor knapp 100 Zuschauern auf dem DJK-Sportplatz für eine frühe 3:0-Führung. „Das war herausragend, eine saubere Auftaktleistung. Es hat wirklich große Freude gemacht, heute zuzuschauen. Sicher hat noch nicht alles gepasst, aber ich bin sehr positiv überrascht. Es gibt nicht viel zu meckern“, sagte Bürstadts Pressewart Christian Beckerle nach Abpfiff.

Den klaren Vorsprung verwaltete die Eintracht bei bestem Schwimmbadwetter souverän. „Es war eben so: Die ersten drei Chancen waren direkt drin. Dass wir zwei Minuten nach dem 2:0 das dritte Gegentor nachgelegt haben, hat sicherlich Wirkung beim Gegner gezeigt“, fand Beckerle. Mümling-Grumbach gab sich aber nicht auf. Kurz vor der Pause verkürzte Marcel Eckert nach einem Freistoß auf 1:3 (44.). Der Anschlusstreffer brachte die Sigmund-Elf, die auf vier Spieler verzichten musste (Flamur und Valon Bajrami, Florian Weiß, Juan Marroqui Cases), jedoch nicht mehr von der Siegerstraße ab. „Die zweite Halbzeit haben wir mehr oder weniger kontrolliert. Entsprechend haben wir noch zwei Tore nachgelegt“, erklärte Beckerle. Elvis Fazlic sorgte in Minute 60 für das 4:1. Neun Minuten später schlenzte Bandieramonte den Ball überlegt zum 5:1-Endstand ins Tor (69.).

Höchst – FSG Riedrode 1:1 (1:1)

Auch die knapp 60 Zuschauer in Höchst bekamen ordentlichen Gruppenliga-Fußball zu sehen. „Ich bin sehr, sehr zufrieden. Mit einem Punkt in Höchst kann ich bei diesen Temperaturen und auf diesem Rasenplatz gut leben. Zumal zum Beispiel Groß-Gerau und Heppenheim heute verloren haben“, meinte FSG-Trainer Duro Bozanovic hinterher: „Das war heute eigentlich kein Platz, auf dem man super Fußball spielen konnte. Wir haben aber hinten kompakt gestanden und auf unser Umschaltspiel vertraut.“

Den Klassiker unter den Fußballer-Ausreden widerlegten die Ried-roder unter anderem in der 43. Minute. Da setzte sich der überragende René Salzmann stark auf der Außenbahn durch, flankte an den langen Pfosten zu Gianluca Lucchese – und der köpfte zur 1:0-Führung ein. Die Gäste verpassten es allerdings, den Vorsprung in die Pause zu retten. An der rechten Eckfahne kam Höchst irgendwie durch, den Pass von der Grundlinie lenkte Maximilian von Dungen mit dem Schienbein zum 1:1-Ausgleich ins eigene Tor (45.). „Wir wollten das spielerisch lösen. Das müssen wir besser klären“, kommentierte Bozanovic diese aus seiner Sicht „unnötige“ Szene.

Es ging spannend weiter. Auf Vorlage von Mario Basyouni traf Lucchese zum vermeintlichen 2:1. Doch der Linienrichter hob die Fahne – Abseits. „Strittig“, befand der FSG-Coach. In Minute 52 nahm Lucchese Tempo auf und passte zu Basyouni, ein TSV-Spieler fälschte das Zuspiel ab. Der Ball flog an den Innenpfosten und von dort in die Hände des Höchster Torwarts. Auf der Gegenseite kratzte FSG-Keeper Chris Keilmann eine Direktabnahme von Christian Remmers aus 20 Metern aus dem Winkel (65.). Kurz vorher hatte von Dungen die Gelb-Rote Karte gesehen (63.). „Das hat uns wehgetan, aber wir sind gefährlich geblieben“, so Bozanovic.