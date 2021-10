Eintracht rettet Remis ins Ziel

Bürstadt. Wieder einmal einen Vorsprung verspielt – oder doch eher ein Unentschieden ins Ziel gerettet? Nach dem 2:2 (2:0) im Gruppenliga-Derby bei Sportfreunde Heppenheim tendierte die Bürstädter Eintracht eher zu Letzterem. „Klar: Wenn du zur Pause 2:0 führst, hoffst du natürlich, dass du den Sieg über die Zeit rettest. Allerdings können wir nach dem Verlauf der zweiten Halbzeit noch froh sein, dass wir das 2:2 heimgebracht haben“, sagte Bürstadts Fußball-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die ersten 45 Minuten hätten aus Eintracht-Sicht kaum besser laufen können. In der 19. Minute platzierte Marco Haberer einen Schuss im langen Toreck – und durfte sich von seinen Kollegen für die sehenswerte Bürstädter 1:0-Führung feiern lassen. Nur neun Minuten später köpfte Marjus Korreshi zum 2:0 für die Gäste ein (28.). Heppenheim kam in Hälfte eins nicht über einen Pfostentreffer hinaus.

Im zweiten Durchgang sah sich die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund mehreren widrigen Umständen gegenüber. „Mit der Roten Karte gegen Marco Haberer fing es an“, meinte Haßlöcher. In der 49. Minute brachte ein Heppenheimer Bürstadts Routinier zu Fall. Dabei kugelte sich Haberer die Schulter aus. Für die Beleidigung, die der Torschütze zum 1:0 seinem Gegenspieler entgegnete, gab es glatt Rot. „Das ist zwar streng genommen nach Regelwerk. Die Schiedsrichter haben aber heute jegliches Fingerspitzengefühl vermissen lassen – gerade, wenn man sieht, wie schwer Marco gefoult wurde“, fand Haßlöcher.

Rote Karte für Haberer

20 Minuten vor Schluss kam Heppenheim zum 1:2-Anschlusstreffer. Schad Bendiyan schloss nach einer schönen Einzelaktion selbst ab (70.). In Minute 88 ließ Bürstadts Defensive den Heppenheimer Ramzi Yahaya frei gewähren – und der sorgte aus kurzer Distanz für den 2:2-Endstand. „Der Gegenspieler darf im Fünfmeterraum niemals so frei sein“, hatte Haßlöcher wenig Verständnis für das zweite Gegentor. Das Ergebnis ging für Bürstadts Sportchef allerdings in Ordnung: „Wir haben Moral gezeigt, aber Heppenheim hat in der zweiten Hälfte viel mehr Druck gemacht.“ Die Eintracht beendete die Partie zu neunt: In der langen Nachspielzeit sah Flamur Bajrami Gelb-Rot (Ball weggeschlagen/90.+8). cpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2