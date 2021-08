Eintracht II chancenlos

Bürstadt. Michael Wahlig, der Spielertrainer der zweiten Mannschaft von Eintracht Bürstadt, war bedient. „Alles, was schieflaufen konnte, ist heute auch schiefgelaufen“, sagte der 43-Jährige nach der 1:5 (1:2)-Niederlage der Bürstädter Gruppenliga-Reserve beim TSV Gadernheim.

Die Personalsituation bei beiden Mannschaften hat am zweiten Spieltag der Fußball-C-Liga den Ausschlag gegeben. Von der Gadernheimer Elf, die beim Saisonauftakt vor einer Woche mit 1:9 beim VfL Birkenau II untergegangen war, war nicht mehr viel übrig.

„Ein Betreuer der Gadernheimer hat mir gesagt, dass bei ihnen acht andere Spieler auf dem Platz standen. Das ist schon ein Wort. Bei uns haben dagegen vier Spieler im Vergleich zur Vorwoche gefehlt. Außerdem ist Daniele Cascetto noch im Urlaub und Hakan Yazici musste erkältet absagen“, erklärte Wahlig. Seinen Schützlingen, die mit einem 4:2-Heimsieg gegen die SG Fürth/Mitlechtern II gestartet war, machte der Eintracht-II-Coach deshalb keinen Vorwurf: „In der ersten Halbzeit hat sich auch noch Patrick Bleiziffer den Oberschenkel gezerrt. Wir haben aus dem letzten Loch gepfiffen.“

Nour eröffnet den Torreigen

Mohammed Nour brachte den TSV nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung. Lukas Schmidtke erhöhte in der 23. Minute auf 2:0. Nach dem Anschlusstreffer durch Güven Utlu (29.) ging es mit einem noch akzeptablen 1:2 aus Eintracht-Sicht in die Kabine.

In den zweiten 45 Minuten machte Gadernheim alles klar. Niklas Reinig stellte auf 3:1 (55.), ein Doppelpack von Sascha Pritsch besiegelte den 5:1-Endstand (83./88.). „Gadernheim hat den Ball laufen lassen, wirklich eine gute Leistung gezeigt und verdient gewonnen“, erkannte Wahlig fair an. cpa