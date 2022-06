Eintracht hat es in eigener Hand

Ried. Viel spannender kann Abstiegskampf nicht sein: Am letzten Spieltag der Fußball-Gruppenliga Darmstadt hoffen noch vier Mannschaften auf zwei Plätze, die den Klassenerhalt garantieren. Die Bürstädter Eintracht, die aktuell den rettenden 14. Rang belegt, will am Sonntag (15 Uhr) im direkten Duell beim 16. FV Mümling-Grumbach alles klarmachen. Die FSG Riedrode, die noch Vierter werden kann, empfängt zeitgleich im letzten Spiel von Trainer Andreas Keinz den TSV Höchst.

Mümling-Grum. – E. Bürstadt

Der 13. TSV Lengfeld (32 Punkte), Bürstadt (31), der FC Fürth (30) und Mümling-Grumbach (29) sind dicht an dicht gestaffelt. Die Eintracht gewinnt den direkten Vergleich mit Lengfeld und Fürth, braucht aber einen Auswärtssieg, um nicht auf die anderen Resultate angewiesen zu sein. Lengfeld ist zu Gast bei Meister VfR Fehlheim. Fürth empfängt den Sechsten SG Langstadt/Babenhausen, der zuletzt fünf von sieben Spielen verlor. Vor dem jüngsten 1:1 gegen Mümling-Grumbach bezog die SG unter anderem Niederlagen in Bürstadt (0:7), Riedrode (1:5) und Lengfeld (2:5).

Eintracht-Trainer Benjamin Sigmund fährt voller Optimismus zum „Endspiel“ um den Klassenerhalt in der Gruppenliga. © Berno Nix/Julian Loesch

Mit Mümling-Grumbach trifft die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund auf eine Mannschaft, die seit dem ersten Spieltag auf einem Abstiegsplatz steht. Nach nur fünf Punkten in der Hinrunde holte das Team aus dem Höchster Ortsteil in der zweiten Saisonhälfte mächtig auf. 24 Zähler aus 16 Spielen bedeuten Rückrundenplatz neun. Auch zu Hause kommt der FVMG auf 24 Punkte. Vor vertrauter Kulisse sind die Odenwälder seit dem 0:2 gegen Riedrode Ende Februar ungeschlagen. Fünf von sechs Heimspielen gewann Mümling-Grumbach seitdem. Auch Top-Teams wie der 1. FCA Darmstadt (2:1), Groß-Gerau (4:2) und Höchst (3:1) ließen dort Federn.

Auf diese Statistiken gibt Sigmund vor dem entscheidenden Duell allerdings wenig. „Das zählt in diesem Spiel überhaupt nichts. Wir haben sie in der Vorrunde geschlagen und fahren dorthin, um zu gewinnen. Da wird auch nicht groß gerechnet oder geschaut, wo es gerade wie steht“, macht Bürstadts Spielertrainer deutlich. Zumal auch die Eintracht bis vor wenigen Wochen dem Abstieg entgegentaumelte, ehe sie mit sieben Punkten aus vier Partien die Abstiegsränge verließ. „Die Mannschaft hat sich das selbst erarbeitet. Ich habe ihr mitgegeben, dass wir nichts anders machen wollen als sonst. Wenn wir am Sonntag unsere Leistung abrufen, bin ich guter Dinge, dass wir nächstes Jahr wieder Gruppenliga spielen werden“, meint Sigmund, der ohne Marco Haberer und Besim Reka auskommen muss.

FSG Riedrode – TSV Höchst

„Mit Sicherheit ist da viel Wehmut dabei“, spricht Andreas Keinz vor seinem letzten Match als FSG-Trainer von einem „besonderen“ Spiel: „Es wird bestimmt emotional – aber nicht nur für mich, sondern auch für die Spieler, die den Verein verlassen werden. Ich denke vor allem an Jungs wie André Moos, die sehr lange hier gespielt haben.“ Die Entscheidung, nach vier Jahren an der Seite von Jugendkumpel Duro Bozanovic aufzuhören, bereut Keinz nicht: „Ich war insgesamt 22 Jahre in Riedrode aktiv, davon sieben Jahre als Trainer. Ich bin diesen Schritt bewusst gegangen. Ich glaube, für meine Frau wird das der erste Sommer ohne Fußball seit 2005.“

Abschiedsspiel-Charakter soll die Begegnung gegen den Neunten Höchst (54 Punkte) jedoch nicht haben. „Wir haben zwar unser 60-Punkte-Ziel und damit die höchste FSG-Punktzahl aller Zeiten in der Gruppenliga schon erreicht, aber wir wollen den fünften Platz besiegeln“, stellt Keinz klar. Theoretisch ist für Riedrode (60) sogar noch Platz vier drin. Dafür darf der FC Alsbach (62) nicht in Heppenheim gewinnen. „Der Vorstand, das Trainer- und Betreuerteam, die Mannschaft, die Zuschauer, von denen viele oft auch auswärts dabei waren, und der gesamte Verein haben es verdient, dass wir für einen schönen Abschluss sorgen“, betont der scheidende Coach.

Natürlich sollen möglichst viele Abgänge zu einem letzten Einsatz kommen. „Leider können wir nur dreimal wechseln“, erinnert Keinz. Die FSG-Mannschaft dürfte in weiten Teilen jene sein, die beim 3:3 im Derby gegen Eintracht Bürstadt überzeugte. André Moos und Damian Pritchett sollen wieder an Bord sein. Für Chris Keilmann und Nils Schwaier (beide zuletzt krank) wird es dagegen wohl nicht reichen.

