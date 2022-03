Eintracht-Freude währt nur kurz

Ried. Ohne Punkte für die Ried-Mannschaften ist der 21. Spieltag der Fußball-Gruppenliga Darmstadt über die Bühne gegangen. Die Bürstädter Eintracht verlor ihr Heimspiel gegen Spitzenreiter VfR Fehlheim trotz früher Führung noch mit 2:5 (1:3). Die FSG Riedrode unterlag mit 1:3 (0:2) beim VfR Groß-Gerau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Et. Bürstadt – Fehlheim 2:5 (1:3)

Dass es die abstiegsbedrohte Eintracht (15 Punkte) in den ersten Minuten verpasste, auf 2:0 zu stellen, wurmte Bürstadts Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher nach dem Schlusspfiff noch ein wenig. „Robin Jakob läuft allein auf den Torwart zu und kann sich die Ecke aussuchen. Leider schießt er mitten auf den Keeper“, skizzierte Haßlöcher: „Wir haben sehr stark angefangen. Wenn es da 2:0 steht, verläuft der Tag vielleicht anders. Danach hat sich Fehlheim gefangen und unsere Fehler gnadenlos ausgenutzt.“

In der dritten Minute schoss Juan Marroqui Cases die Eintracht nach schöner Flanke von Flamur Bajrami mit 1:0 in Führung. 20 Minuten begehrte der Außenseiter couragiert auf, dann schlug Max Schwerdt zum 1:1-Ausgleich für Fehlheim zu (23.). In Minute 26 legte Dominik Melzer das 2:1 für den Tabellenführer (jetzt 55 Punkte) nach. Mit dem Treffer zur 3:1-Halbzeitführung sorgte Schwerdt dann schon fast für klare Verhältnisse (39.).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zwei Wechsel zur Pause – Fabio Cappello und Kerem Bulut kamen für Marcell Gluth und Leon Münch – sorgten bei der Eintracht allerdings nicht für Besserung. Der Ex-Bürstädter Riccardo Presti stellte auf 1:4 (49.), Melzer erhöhte in der 52. Minute gar auf 1:5. „Das 1:4 war der Genickbruch. Nach dem 1:5 hatte ich kurz die Befürchtung, dass das ein böser Tag werden könnte. Wir haben uns aber wieder gut gefangen und sind nicht untergegangen“, konnte Haßlöcher der Niederlage etwas Positives abgewinnen. Der ebenfalls eingewechselte Besim Reka verkürzte in Minute 76 auf 2:5. Kurz darauf setzte Bajrami vor 110 Zuschauern einen Freistoß an die Latte.

Groß-Gerau – Riedrode 3:1 (2:0)

„Wir haben gegen einen Top-Gegner verloren“, hielt FSG-Trainer Andreas Keinz nach dem 1:3 im Verfolgerduell mit Groß-Gerau fest. Mit der punktgleichen SG Langstadt/Babenhausen (43 Punkte) teilt sich der VfR jetzt den zweiten Platz. Der Sechste Riedrode (39) verpasste es dagegen, mit einem Sieg in neue Sphären zu stoßen. Ein Doppelpack von Nils Beißer (34./40.) brachte Groß-Gerau vor 150 Zuschauern auf die Siegerstraße. Vorher wurde ein Treffer von FSG-Stürmer Sinisa Pitlovic wegen eines Fouls nicht gegeben. „Da wurde uns ein klares Tor aberkannt“, war sich Keinz sicher. Generell war Riedrodes Übungsleiter einverstanden mit der Leistung, die seine Elf über weite Strecken der ersten Hälfte zeigte: „Wir haben immer wieder Nadelstiche gesetzt. Wir haben einen oder zwei Fehler zu viel gemacht – und leider werden gegen solche Gegner auch kleine Fehler eiskalt bestraft.“

Nach der Pause legte Christoph Haddad das 0:3 nach (60.). Drei Minuten später schloss André Moos nach starker Vorlage von Pitlovic überhastet ab, der Ball flog über das Tor. Oliver Schrah, der einen Schuss aus 20 Metern im VfR-Kasten platzierte, machte es besser – 1:3 (75.). Eine weitere Riedroder Großchance ließ Pitlovic aus fünf Metern liegen, die Vorarbeit hatte Mario Basyouni geliefert (80.). Aber auch der VfR hatte immer wieder gute Möglichkeiten, die FSG-Torwart Chris Keilmann entschärfte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3