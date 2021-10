Eintracht Bürstadt II dreht mit furioser zweite Hälfte das Derby

Bürstadt. In der Fußball-Kreisliga C Bergstraße gab es im Derby zwischen dem SV DJK Eintracht Bürstadt II und dem FV Biblis II am Sonntag beim 5:3 (1:3) viele Tore in zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten.

„Ebenso wie zuletzt bei unserem 2:1-Sieg gegen die SG Fürth/Mitlechtern wären das heute in Bürstadt für uns Bonuspunkte im Kampf um den Klassenerhalt gewesen, aber wenn man 3:1 zur Pause führt, dann sollte man schon etwas mitnehmen. Zumindest einen Punkt hätten wir gerne gehabt“, war FVB II-Trainer Sven Sauer ob der verpassten Gelegenheit, bei den favorisierten Bürstadtern zu punkten, enttäuscht. „In der ersten Halbzeit waren wir total schlecht, da war Biblis die bessere Mannschaft und lag auch zurecht in Führung. In der zweiten Halbzeit haben wir dann in der Defensive etwas umgestellt und endlich begonnen, Fußball zu spielen. Da lief es deutlich besser für uns und ich denke dass wir uns dann den Sieg heute auch verdient haben“, sagte Eintracht-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher. Er vertrat am Sonntag den an der Achillessehne operierten ETB-II-Spielertrainer Michael Wahlig und den Co-Trainer Daniel Patti (Urlaub) an der Seitenlinie.

Am Ende jubelte die zweite Mannschaft von Eintracht Bürstadt über einen 5:3-Sieg. In der ersten Halbzeit hatte es noch nicht danach ausgesehen. © Nix

Für Begeisterungsstürme gab das C-Liga-Derby an der Bürstädter Wasserwerkstraße zunächst aber keinen Anlass. „Wir hatten zwei Aluminiumtreffer, aber ansonsten ist uns nicht viel gelungen“, durfte Hasslöcher in der 21. Minute den Lattentreffer von Terrence Reginald verzeichnen. Ein wirklich prickelndes Spiel hatte auch Gästecoach Sauer nicht gesehen. „Bis zur 34. Minute war es ein richtig schlechtes Fußballspiel, dann bekommen wir das Gegentor, dass dann als Weckruf für uns dient“, sah Sauer, wie Güven Ultu die Hausherren mit 1:0 (34.) in Führung brachte. Nicht sein letzter Treffer an diesem Tag. „Güven hat in der ersten Halbzeit eigentlich so schlecht gespieltwie die anderen auch, aber in der zweiten Halbzeit war er dann gut für uns unterwegs“, sagte ETB-Abteilungsleiter Haßlöcher, der sich nicht lange über die 1:0-Führung freuen konnte. „Wir kriegen prompt den 1:1-Ausgleich, das war bezeichnend für unser Spiel“, fand Haßlöcher. Marius Barth ließ Biblis schon in der 36. Minute den 1:1-Ausgleich bejubeln. „Die Eintracht wirkte nun sehr verunsichert und besser gespielt als wir hatten sie ja zuvor auch schon nicht“, sah Sauer, wie seine Mannschaft nun am Drücker blieb und die Verunsicherung des Favoriten in der ersten Halbzeit mit einem Doppelschlag ausnutzten konnte.

Dreierpack von Güven Ultu

So traf Kevin Sauer in der 41. Minute zur 2:1-Führung für die Gäste und kurz vor dem Halbzeitpfiff ließ Marcel Sauer die Bibliser sogar das 3:1 (45.) feiern. „Da haben wir uns zweimal klassisch auskontern lassen und die Halbzeitführung für den FV Biblis II war verdient“, gestand Haßlöcher.

Die zweite Halbzeit hätte sich am Sonntag dann aber Gästecoach Sauer gerne geschenkt. „Wir haben zuvor selbst die Chance auf das 4:1, machen das Ding aber nicht“, bedauerte der FVB-II-Coach. Es sind dann die Geschichten die der Fußball gerne mal schreibt, denn das Bürstädter Anschlusstor zum 2:3 (62.) erzielte mit Lukas Berg ein ehemaliger Biblis-II-Spieler in Diensten der Eintracht, vor dessen Torgefährlichkeit Sauer vor dem Derby ausdrücklich gewarnt hatte.

Die Hausherren witterten nun Morgenluft und der keine zehn Minuten zuvor eingewechselte Hüseyin Birinci stellte auf 3:3 (68.). „Da hat man dann gemerkt, wie die Köpfe bei uns runtergegangen sind, schließlich war unsere 3:1-Führung endgültig futsch“, hätte sich Sauer jetzt zumindest mit einem Zähler in Bürstadt anfreunden können.

Es gab aber noch den bereits erwähnten Güven Ultu, der nur kurz nach dem 3:3-Ausgleich der Grün-Weißen die Gruppenliga-Reserve der Eintracht erneut jubeln ließ, als er das Riedderby mit dem 4:3 (70.) zugunsten der Heimmannschaft drehte und schließlich noch mit seinem dritten Tor des Spiels den 5:3-Endstand (82.) herstellte.