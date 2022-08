Eine Windhose als Warnsignal

Bürstadt. Die Heimspiele der ersten und zweiten Mannschaft von Eintracht Bürstadt gingen am Sonntag verloren. Dass die Partien überhaupt stattfinden konnten, war jedoch schon ein Erfolg für sich. Am frühen Samstagabend hatten Vereinsmitglieder beim Betreten des Sportgeländes dicke Falten auf dem Kunstrasen entdeckt. Eine Windhose hatte den 2008 eingeweihten Platz erfasst. „Am Freitag haben wir normal darauf trainiert. Da war noch alles in Ordnung“, sagt Eintracht-Vorsitzender Rainer Beckerle.

Die Wellen, die die Windhose zurückließ, schlugen bis zur Strafraumgrenze aus. An Fußball war in Bürstadt noch am Sonntagmorgen nicht zu denken. Dass die Punktspiele der Eintracht schließlich doch plangemäß um 13 Uhr und 15.30 Uhr über die Bühne gehen konnten, war Beckerles gutem Draht zur Heppenheimer Firma P&T Sportplatzsysteme zu verdanken. „Im Moment haben wir eigentlich eine Vorlaufzeit von drei bis vier Wochen. Lokalen und langjährigen Partnern helfen wir aber auch in Notsituationen“, meint Geschäftsführer Frank Tegelkämper.

Mit mehreren Maschinen wurden am Sonntagvormittag zunächst die Wellen auf dem Kunstrasen verkleinert. „Danach haben wir die Wellen mit einem Radlader platzschonend herausgeschoben, sodass die Fläche wieder bespielt werden konnte“, erläutert Tegelkämper. Acht Eintracht-Spieler unterstützten den Geschäftsführer bei dem knapp zweistündigen Arbeitsvorgang. Sie bedienten unter anderem die Werkzeugzangen, die für die Glättung der Wellen von Nöten waren.

„Am Limit der Lebenserwartung“

Doch wie konnte es zu dem Schaden kommen? „Das kommt eher selten vor“, weiß Tegelkämper, der sich mit seinem Unternehmen unter anderem um die Kunstrasenplätze von Hannover 96, Holstein Kiel und Wormatia Worms sowie um zahlreiche Plätze im Mannheimer Raum kümmert. Der Kunstrasen sei eigentlich im Kantenstein eingefasst, sodass kein Wind unter den Platz gelangen könne, betont der Firmenchef. „Der Belag ist aber auch schon etwas älter – und ein Kunstrasenplatz dehnt sich mit der Zeit aus“, lautet Tegelkämpers Erklärungsansatz: „Und welche Kraft Wind haben kann, ist hinlänglich bekannt.“

Für die Fußballvereine im Ried, die auf einem Kunstrasenplatz spielen, besteht also erst einmal kein Grund zur Sorge. Gleichwohl dürfte der Vorfall in Bürstadt so manchen Verantwortlichen daran erinnern, dass viele hiesige Kunstrasenplätze in die Jahre gekommen sind. Der erste Kunstrasenplatz im Ried entstand 2001 in Hofheim. Der Riedroder Kunstrasenplatz wurde im Sommer 2006 eingeweiht. „Wir sind jetzt am Limit der Lebenserwartung“, weiß Thorsten Göck, der Spielausschusschef der FSG Riedrode: „Der Platz wird zwar gut gepflegt. Die hohe Nutzung hat aber am Zustand gezehrt.“ Ein Hagelunwetter im Sommer 2021 habe dem Platz zusätzlich ordentlich zugesetzt. „Es fallen jährlich Reparaturen an. Mal geht eine Naht auf, mal müssen Linien oder mehrere Quadratmeter ausgetauscht werden. Trotzdem fühlt sich der Platz härter an als andere“, berichtet Göck.

Schon seit „drei, vier Jahren“, so Göck, beschäftige man sich intensiver mit einem Komplettaustausch des Platzes. In Einhausen oder auch bei der Tvgg Lorsch wurden die alten Plätze bereits neu bedeckt. „Angedacht ist, dass in den nächsten zwei bis fünf Jahren ein neuer Platz entstehen soll - und leider auch entstehen muss“, stellt Göck klar: „Wir sind mit der Stadt im Austausch bezüglich möglicher Fördergelder.“

Die Kosten für eine Neubedeckung schätzt Göck auf 220 000 bis 270 000 Euro. „Welche Preissteigerungen es in Folge des Ukrainekriegs und der Lieferschwierigkeiten bei den Materialien geben wird, wissen wir nicht“, meint Göck. Zumal auch die neuen Materialien Nachteile und Folgekosten mit sich bringen. „Bei Pinien- oder Olivenkernen, die bei neuen Plätzen anstelle von Granulat verwendet werden, besteht Schimmelgefahr. Auch da muss nach fünf bis sieben Jahren nachgebessert werden“, erklärt Göck: „Wir wollen daher einen Platz, in dem möglichst nur Sand verarbeitet wird.“