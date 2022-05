Eine Frage der Motivation

Biblis. In ihrem vorletzten Saisonspiel müssen die Handballer der TG Biblis am Samstag um 18 Uhr bei der HSG Bieberau-Modau 3 antreten. Beide Mannschaften liegen zwar nur zwei Zähler auseinander, haben allerdings mit der Aufstiegsfrage nichts mehr zu tun. Somit hat die Partie Freundschaftsspielcharakter, was die Vorbereitung für TGB-Trainer Sascha Schnöller nicht einfacher macht. Viel wird darauf ankommen, wie er seine Spieler für den Odenwaldtrip nochmals motivieren kann und wer aus dem TGB-Kader überhaupt zur Verfügung steht. Zuletzt haderte Schnöller mit der personellen Situation, da immer wieder krankheits- und verletzungsbedingt Ausfälle zu verzeichnen waren. Auch diesmal entscheidet sich erst kurzfristig, wie der Kader im Odenwaldaussehen wird. fh

