Ein versöhnlicher Abschluss

Riedrode. Die dichte Schneedecke auf dem Waldsportplatz war für die FSG Riedrode kein Grund, im letzten Punktspiel des Jahres einen Gang runterzuschalten. Mit dem 2:2 (2:0)-Remis im Heimspiel gegen den Tabellenvierten VfR Groß-Gerau schenkte sich die zuletzt schwächelnde Elf von Trainer Duro Bozanovic einen versöhnlichen Abschluss in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wenn man die gesamten 90 Minuten betrachtet, können wir mit dem 2:2 zufrieden sein“, sprach Bozanovic von einem „gerechten Ergebnis“. Der verspielten 2:0-Pausenführung trauerte der 42-Jährige nicht hinterher. „Der Gegner war immer gefährlich. Das ist eine Riesenqualität, die Groß-Gerau da aufbietet“, holte Bozanovic aus: „Wir haben viel verteidigen müssen und hatten mit Chris Keilmann einen Torwart, der noch den einen oder anderen Ball gut gehalten hat.“

Die 1:0-Führung für seine Mannschaft in der 28. Minute nannte Bozanovic „glücklich“. Vor 150 Zuschauern kam es im gegnerischen Strafraum zu einem Getümmel. Ein Gästespieler schoss Ilias Hamzi bei einem Pressschlag ab – und der Ball flog unhaltbar in den langen Winkel. Nur zwei Minuten später bewies die FSG, dass sie auch mit spielerisch ansehnlichen Mitteln zum Torerfolg kommen kann. Nach einer Balleroberung von Gianluca Lucchese ließ Sinisa Pitlovic für Lucchese klatschen. Dieser leitete das Spielgerät weiter zu Nils Schwaier – und Riedrodes Kapitän erhöhte mit Tempo und Präzision auf 2:0 (30.). „Das war wirklich ein schöner Spielzug“, freute sich Bozanovic.

Riedrode im Kampfmodus

Mehr zum Thema Fußball-Gruppenliga „Alle müssen an ihre Grenzen gehen“ Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-Gruppenliga Interimstrainer Bajrami vor letztem Spiel Mehr erfahren

Der erste Dreier seit dem 4:2 gegen den FC Fürth am 22. Oktober blieb der FSG aber verwehrt. Dominik Schröter machte die FSG-Führung mit einem Doppelpack innerhalb von drei Minuten zunichte (62./65.). „Groß-Gerau hatte vor allem in der zweiten Halbzeit die größeren Spielanteile. Wir haben uns etwas zurückgezogen“, stellte Bozanovic fest: „Trotzdem war es weiter ein gutes, offenes Spiel, das in beide Richtungen kippen hätte können. Die Jungs waren bereit zum Kämpfen.“

Kämpfen war in Durchgang zwei sowieso die große Devise bei der FSG. Mit Nachwuchsmann Luca Dieken und Sören Heiderich hatte Riedrode nur zwei Feldspieler auf der Bank. Mit Tomislav Tadijan, Oliver Schrah, Mario Basyouni, Klaudi Buraku, Aramis Asutay, Amer Gara Hassan und Tim Riedinger musste die FSG sieben Akteure aus dem erweiterten Stammkader ersetzen.

„Wir gehen auf dem Zahnfleisch. Diese Ausfälle beeinflussen das Training und den Spielbetrieb. Ich hoffe, dass die Jungs nach der Pause gut erholt zurückkommen und dass wir dann wieder regelmäßig mit 18 bis 20 Mann trainieren können“, meinte Bozanovic. Am 24. Januar legt die FSG mit der Vorbereitung auf die Restrunde los. Am 5. März soll zu Hause gegen den SV Nauheim die Siegdurststrecke enden.

Zuletzt kam Riedrode auf drei Remis in sechs Begegnungen. Mit den 0:6-Klatschen gegen die Top-Teams Langstadt/Babenhausen und Rot-Weiß Walldorf II kassierten die Blau-Schwarz-Gelben die höchsten Niederlagen der jungen FSG-Historie. Als Sechster mit 29 Punkten ist die Bozanovic-Elf sportlich dennoch voll im Soll. „Wir schauen jetzt nach vorne“, kündigte Riedrodes Trainer mit Blick auf das neue Jahr an.