Ein Stück Normalität in Lampertheim

Lampertheim. Dass der 32. EWR Spargellauf in Lampertheim für fast alle Beteiligten eine emotionale Sache sein würde, war Sabine Gärtner lange vor dem ersten Startschuss am Samstagnachmittag klar. „Im Vorfeld haben uns viele Läufer geschrieben, nach dem Motto: ‚Wir sind froh, dass ihr was auf die Beine stellt’. Bei der Siegerehrung hat sich dann ein Läufer dafür bedankt, dass wir den Sportlern ein Stück Normalität zurückgeben“, berichtete die Vorsitzende des ausrichtenden TV Lampertheim. Die positiven Rückmeldungen ließen die Frau, die beim traditionsreichen Rennen seit vielen Jahren die organisatorische Hauptverantwortung trägt, nicht kalt: „Das ist unsere Belohnung und ein Zeichen dafür, dass wir vieles richtig gemacht haben.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Knapp 1000 Sportlerinnen und Sportler starteten in sechs Wettkämpfen (Halbmarathon, Halbmarathon-Staffel, 10 km, 5 km, Schüler, Bambini). Nach rund 800 Online-Anmeldungen bis Freitagmittag schrieben sich noch knapp 200 Menschen vor Ort ein. Die Zahlen nannte Gärtner „pandemiebedingt absolut zufriedenstellend“. Viele Schulen etwa, die der Turnverein angeschrieben hatte, hatten aufgrund von Corona-Bedenken abgesagt. Sie kündigten laut Gärtner jedoch an, in Zukunft wieder Gruppen an den Start schicken zu wollen.

Beim Halbmarathon waren Lisa Jaesert (links) und Fabian Straulino die Schnellsten. © Berno Nix

„Alle waren glücklich, wieder laufen zu können, das hat man gemerkt“, sprach die Organisatorin von einer „durchweg erfolgreichen Veranstaltung“. Die mit Sicherheit größte Herausforderung war die Umsetzung des Hygienekonzepts unter 3G-Bestimmungen. „Manche hatten ihren Impfnachweis nicht dabei, die haben wir in unser Testzentrum geschickt. Immer wieder hat sich auch jemand ohne Maske im Startbereich aufgehalten“, nannte Gärtner zwei Beispiele. Beim Spargellauf galt beispielsweise auf der Startfläche am Sportzentrum Ost eine Maskenpflicht. Erst nach 100 Metern durften die Sportler ihre Maske abnehmen. „Da war aber keine böse Absicht dabei“, stellte Gärtner fest: „Es ist eben neu – für uns und für die Sportler. Manche merken es gar nicht, dass sie ihre Maske nicht wieder aufsetzen. Aber es ist ein enormer Mehraufwand, das alles zu kontrollieren.“

Nach dem Ausfall des 2020er Spargellaufs stellte sich indes auch wieder viel Normalität ein. So war der jüngste Starter vier Jahre alt, der älteste 81. „Da kam endlich wieder das Gefühl eines Breitensport- und Familienevents auf, bei dem für alle etwas dabei ist“, schilderte Gärtner: „Da gab es Leistungssportler, die Top-Zeiten gelaufen sind – aber auch den Vater, der Hand in Hand mit seinem Kind ins Ziel gekommen ist. Oder eben den 81-Jährigen, der für sich eine Wahnsinnsleistung hingelegt hat. Es macht Spaß, so einen Lauf zu veranstalten.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Resonanz rund um das Spargellauf-Areal konnte sich mit dem Treiben in den Vorjahren durchaus messen lassen. „Im Zielbereich und am Schillerplatz hat man kaum einen Unterschied zu sonst bemerkt“, freute sich Gärtner über ein treues Publikum. Das gute Wetter trug wohl seinen Teil bei. „Gegen Abend wurde es kühler, sonst hatten wir aber perfektes Laufwetter“, meinte Gärtner. Geht es nach der Vorsitzenden der Turner, soll der Spargellauf bald wieder im Frühsommer stattfinden – vielleicht schon 2022: „Wir würden den EWR Spargellauf gerne wieder in der Spargelzeit veranstalten. Ich bin da guter Dinge.“