„Ein perfekter Sonntag“

Riedrode. Einwechslung in Minute 76, Torvorlage in Minute 77, Elfmetertreffer in Minute 88: Einen schöneren Abschluss als Trainer von Fußball-Gruppenligist FSG Riedrode hätte sich Andreas Keinz kaum wünschen können. Im Interview blickt der 41-Jährige auf einen besonderen Tag zurück.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Herr Keinz, wer hat Sie beim 6:2-Heimsieg gegen Höchst eigentlich eingewechselt: War das Ihr Trainerpartner Duro Bozanovic oder waren Sie das selbst?

Mehr Zeit mit der Familie: Andreas Keinz setzt nach seinem Abschied in Riedrode erst einmal andere Prioritäten. © Berno Nix

Andreas Keinz: Kann ich noch Torwarttrainer Uwe Seibel ins Spiel bringen? (lacht) Spaß beiseite: Vor drei, vier Wochen habe ich zu Duro gesagt, dass ich zum Abschluss gerne noch mal zehn Minuten spielen würde. Er hat gesagt: ‚Das machen wir.’ Ich würde sagen: Ich habe mich selber eingewechselt. Es hat Spaß gemacht, mit meinem Neffen Evan zu spielen – und mit den Jungs, mit denen ich gut zusammengearbeitet habe.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-Gruppenliga Riedrode souverän Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Spiel der Woche Ein Derbysieg zum Abschied Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Handball Scheidender Löwen-Coach Vranjes über unerwartete Rückschläge und fehlende Strukturen Mehr erfahren

Ihr letztes Spiel war fünf Jahre her. Hatten Sie keine Angst, sich zu verletzen

Keinz: Selbst wenn etwas passiert wäre, hätte ich ja jetzt die Zeit, das auszukurieren. Im Spiel habe ich versucht, keine komplizierten Dinge zu machen.

Elfmeter hatten Sie aber nicht mehr trainiert?

Keinz: Nein, aber ich habe früher schon die Elfmeter in Riedrode geschossen. Ein bisschen habe ich in der Situation unter Druck gestanden – aber letztlich ist alles wie ein Film abgelaufen. Ich wollte den Ball André Moos geben, der auch sein letztes Spiel für uns bestritten hat. Er hat aber gesagt: ‚Nee, Coach – du schießt.’ Dann habe ich mir keine Gedanken mehr gemacht.

Spielausschusschef Thorsten Göck meinte, dass die Woche vor dem letzten Spiel extrem emotional gewesen sei . .

Keinz: Die letzte Spielersitzung am Freitag war hart. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hatte eigentlich mehr Angst vor dem Sonntag. Als ich sonntags zum Sportplatz gefahren bin, haben mir die Tränen in den Augen gestanden. Das Verhalten der Mannschaft hat mir gezeigt, dass man über die Jahre vielleicht nicht so viel falsch gemacht hat. Der Elfmeter zum Schluss war natürlich das i-Tüpfelchen.

Jürgen Klopp sagte einmal: „Es ist wichtig, was die Leute von dir denken, wenn du gehst.“ Wie lief die Trennung nach 22 Jahren als Spieler und Trainer in Riedrode ab?

Keinz: Wir trennen uns absolut im Guten. Ich habe der SG beziehungsweise der FSG sehr viel zu verdanken. Man hat mir das Vertrauen gegeben, die 1b und die erste Mannschaft der SG zu übernehmen und auch bei der FSG einzusteigen. Aber wenn ich diesen Job mache, dann mit 100 Prozent. Anfang Januar habe ich als Erstes zu meiner Frau gesagt, dass es an der Zeit für eine Veränderung ist. Als Zweiten habe ich Duro informiert.

Wie hat er reagiert?

Keinz: Er war geschockt, denn er wollte das eigentlich irgendwann mit mir beenden. Danach habe ich das Gespräch mit dem Vorstand gesucht. Da kam zum Glück viel Verständnis auf. Der letzte Sonntag war perfekt und hat mir noch mal die Anerkennung des Vereins gezeigt. Die FSG Riedrode wird immer mein Heimatverein sein. Aber ich bereue nichts.

Sportlich lief es zuletzt ziemlich gut. Die FSG hat als Vierter ihr bislang bestes Gruppenliga-Ergebnis eingefahren.

Keinz: 63 Punkte sind absolut top. Sonntag für Sonntag haben wir bis auf wenige Ausnahmen immer abgeliefert. Die guten Leistungen haben überwogen. Wir haben den Weg 2018 zusammen eingeschlagen. Jetzt macht Duro alleine als Cheftrainer weiter. Er ist ein Top-Trainer, der das mit so viel Herzblut macht. Der eingeschlagene Weg ist noch nicht beendet.

Wo wird dieser Weg hinführen?

Keinz: Definitiv sollte der Anspruch sein, sich im oberen Tabellendrittel zu etablieren. Und wenn mal ein verrücktes Jahr dabei ist – warum sollte es nicht für ganz oben reichen? Zu sagen, dass die Mannschaft aufsteigen muss, wäre aber Quatsch. Da haben andere Vereine ganz andere Ambitionen und ganz andere finanzielle Möglichkeiten.

Gab es schon Anfragen von anderen Vereinen?

Keinz: Im März hatte ich ein Gespräch. Daraus hat sich nichts ergeben, es hat nicht gepasst. Ich bin aber nicht bös’ drum, denn ich genieße jetzt die Zeit mit meiner Familie.

Wie lange soll der Stillstand anhalten?

Keinz: Ich habe mir kein Limit gesetzt. Wenn etwas Passendes kommt, höre ich mir das gerne an.