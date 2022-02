Ein bitterer, aber richtiger Entschluss

Ried. Wenig überrascht haben die Ried-Vereine auf die Entscheidung des Hessischen Tischtennis-Verbands reagiert, die Saison abzubrechen. „Aktuell gilt 2G+. Wer nicht geboostert ist, braucht für jedes Training und Spiel einen Test. Das wäre eine ziemliche Klippe gewesen“, sagt Frank Rosenberger, der Leiter der Tischtennis-Abteilung des TV Bürstadt: „Außerdem wäre es Wettbewerbsverzerrung, wenn ständig Leute ausfallen, weil jemand in Quarantäne muss oder es einen selbst erwischt. Da kann man keine Saison richtig zu Ende spielen.“

Ähnlich sieht es Jens van gen Hassend. „Die Zahlen steigen gerade eher, als dass sie fallen. Dazu kommt, dass Tischtennis ein Indoor-Sport mit durchmischten Jahrgängen ist. Wir haben mehrere Mannschaften, in denen von U30 bis Ü60 alle Altersklassen vertreten sind“, macht der Sportwart und Hygienebeauftragte des TTC Lampertheim ein „mulmiges Gefühl“ aus: „Viele von uns sitzen im Home Office, sollen aber durch die Gegend fahren und Tischtennis spielen. Das ergibt keinen Sinn.“ Zudem müssten die Vereine planen, betont er: „Es ist richtig, die Runde nicht weiter hinauszuzögern. Wir stehen hinter der Entscheidung – auch wenn sie bitter ist, denn ein Sportler will spielen.“

In puncto Planungen begrüßt auch Volker Berg, „dass der HTTV Klarheit geschaffen hat“. Der Kapitän der Herren I der SG Hüttenfeld gibt nach der dritten abgebrochenen Saison in Folge jedoch zu bedenken: „Für das Vereinswesen und den Tischtennissport ist das superschade. Viele Vereine werden damit zu kämpfen haben, dass es Austritte geben wird. Jetzt liegt es an den Vereinen, kurzfristig sichere Angebote zu machen.“

Ein solches Angebot will der TTC schaffen. „Wir wollen intern zwei Turniere spielen. Bis zu den Osterferien wird weitertrainiert, danach wieder bis zu den Sommerferien“, kündigt van gen Hassend an: „Stand heute will von der zweiten Mannschaft abwärts niemand aufhören oder wechseln. Die Jugend-Trainingsgruppe ist zuletzt etwas angewachsen.“ Wie der TTC weisen Bürstadt und Hüttenfeld sehr hohe Booster-Quoten bei den Erwachsenen auf. Beide Vereine halten ihr Training unter den geltenden Regeln ebenfalls aufrecht. „Bei den aktuellen Zahlen wird es sich aber nicht verhindern lassen, dass Aktive mit dem Virus in Kontakt kommen“, meint Rosenberger. Ansteckungen, die auf die Halle zurückzuführen sind, konnte der 52-Jährige bisher nicht feststellen.

Die Wertung der abgeschlossenen Vorrunde hat etliche Entscheidungen zur Folge. Lampertheims Hessenliga-Damen dürfen in die Oberliga hoch. Absteigen müssen Bürstadts Damen I (von der Hessen- in die Verbandsliga) und Herren I (von der Bezirksober- in die Bezirksliga). Bürstadts Hessenliga-Jugend 18 bekommt als Tabellenzweiter keine Chance mehr, den punktgleichen Primus Königstein abzufangen. Ein zusätzlicher Platz in der Herren-Bezirksliga ist dem TVB dank der erfolgreichen J18 jedoch sicher. Hüttenfelds Bezirksliga-Herren, die am letzten Hinrundenspieltag Platz sieben eroberten, sind durch den Abbruch gerettet. cpa