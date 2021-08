Ein bisschen Ungewissheit in Hüttenfeld

Ried. Mit dem Auswärtsspiel beim TSV Gras-Ellenbach startet die SG Hüttenfeld am Sonntag (15.30 Uhr) in die neue Saison der Fußball-Kreisliga B Bergstraße. Die SGH will unter dem neuen Trainer Hans Scheidel in jedem Fall in der oberen Tabellenhälfte mitspielen. An den Gegner aus dem Odenwald haben die Hüttenfelder dabei durchaus positive Erinnerungen, denn in der Saison 2018/19 lieferten sie sich ein packendes Duell mit der Elf von Spielertrainer Ronny Sauer und hatte dank des 1:0-Erfolgs am letzten Spieltag am heimischen Hegwald die Nase vorn.

Trainer Hans Scheidel will mit Hüttenfeld oben angreifen. © Nix

Ob es auch diesmal zu drei Hüttenfelder Punkten reicht? Scheidel ist sich da nicht ganz so sicher: „Aufgrund einer durchwachsenen Vorbereitung und einigen urlaubs- und verletzungsbedingten Ausfällen wäre ich bereits zufrieden, wann wir etwas Zählbares aus Gras-Ellenbach mitnehmen könnten.“

Hofheim fordert Riedrode II

Ein packendes Riedduell steht derweil in Hofheim an. Der FVH empfängt die zweite Mannschaft der FSG Riedrode, deren gutes Abschneiden in der vergangenen Saison wegen des coronabedingten Saisonabbruchs ohne Belohnung blieb. „Wir werden mit einer guten Besetzung nach Hofheim fahren. Und wollen dieses Auftaktspiel natürlich gewinnen. Dabei werden wir in keinem Fall den Fehler machen, und die Hofheimer am relativ schwachen Abschneiden aus der vergangenen Runde messen. Der Gegner hat sich mit Spielern – unter anderem aus der Gruppenliga – gut verstärkt. Nur mit einer sehr guten Einstellung können wir dort etwas holen“, sagt Riedrodes Spielausschussmitglied Fabian Kreiling.

Kann die neuformierte Mannschaft der SG Olympia/VfB Lampertheim in der Kreisliga B oben mitspielen? Diese Frage wird nach der Auswärtsbegegnung beim FSV Eintracht Zotzenbach zwar noch nicht beantwortet sein, doch die ersten Rückschlüsse, wohin die sportliche Reise der Spielgemeinschaft führen wird, können nach dem Auswärtsauftritt bei diesem sicherlich nicht einfachen Gegner gezogen werden. hias

