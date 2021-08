Ein bisschen Licht im Corona-Dunkel

Bergstraße. Nach dem Bürstädter Gruppenliga-Derby am vergangenen Sonntag hatte Reiner Held um ein paar Tage Zeit gebeten. Der Bergsträßer Kreisfußballwart wollte sich bei den Vereinen im Kreis umhören, was die Umsetzung der 3G-Regel in den Innenräumen der Sportplätze angeht. Jetzt zog der Bürstädter dieser Redaktion gegenüber eine erste Zwischenbilanz.

„Es gab keine Rückmeldung, wonach sich ein Verein beschwert hätte, dass es mit der Umsetzung nicht geklappt hätte“, sagte Held. Der Tenor bei den Vereinen, zu denen Held Kontakt hatte, sei demnach gewesen: Die meisten, wenn nicht sogar alle Spieler der jeweiligen Mannschaften seien mittlerweile sowieso vollständig geimpft. Nicht geimpfte Spieler hätten am Wochenende einen offiziellen Test vorgezeigt.

Das bedeutet nicht, dass die Umsetzung der 3G-Regel reibungslos klappt. In der Dienstagsausgabe dieser Redaktion hatten Vereine aus dem Ried Probleme angeprangert. Der Hessische Fußball-Verband (HFV) hatte die Maßnahmen zur Umsetzung der 3G-Regel nach dem neuen Präventions- und Eskalationskonzept des Landes Hessen konkretisiert – keine drei Tage vor dem zweiten Spieltag.

Rechtliche Aspekte, wie die Frage nach der Haftbarkeit, blieben zunächst offen – genauso wie die Frage, ob kleinere Vereine überhaupt die personellen Kapazitäten haben. „Habe ich das Recht, Impfdaten von Gästeteams anzufordern? Was ist mit den Zuschauern? Beim Derby am Sonntag waren 25 Mann bei uns im Einsatz, nur damit wir den Spielbetrieb am Laufen halten konnten. Ich glaube aber nicht, dass dieses Schreiben für unterklassige Vereine angepasst wurde“, meinte etwa Thorsten Göck, der Spielausschusschef und Hygienebeauftragte der FSG Riedrode.

Auf konkrete Fragen, die sich in der Praxis ergeben, liefert das Präventions- und Eskalationskonzept in der Tat oft keine eindeutigen Antworten. Der HFV, der sich vielen Nachfragen konfrontiert sah, hatte versucht, mit einem Schreiben an die Vereine Licht ins Dunkel zu bringen. Das zog allerdings weitere Detailfragen nach sich.

Eine häufige Nachfrage, berichtete Held, sei die nach der Toilettennutzung für Gäste gewesen. Generell gelte „3G“ für alle, die am Spiel beteiligt sind – auch für die Schiedsrichter, erklärte der Kreisfußballwart. „Für die Zuschauer soll die Regelung aber nicht gelten. Die Toilettennutzung kann unter Anwendung der AHA-Regel auch ohne 3G-Regel erfolgen“, stellte Held klar. Das deckt sich mit den Angaben aus einer neuen FAQ-Übersicht des hessischen Verbands.

Für die Hygieneverantwortlichen der Heimvereine ist etwas Entlastung in Sicht. Zur Überprüfung der Gastvereine soll künftig ein Formular zum Einsatz kommen, das der HFV in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport entwickelt hat. Darin erklärt der Hygienebeauftragte des Gastvereins dem Heimverein, dass nur Spieler und Teamoffizielle die Innenräume der Sportstätte betreten, die die Anforderungen der 3G-Regel erfüllen. Das Dokument wollte Held den Vereinen im Lauf des Freitags zuschicken.

Kreisfußballwart Held rief zudem in Erinnerung, dass die 3G-Regel vorerst nur in „umbauten Räumen“ auf den Sportplätzen greife. Nur in Kreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt, gilt die 3G-Regelung schon für den Zutritt zum Sportgelände. Sollte das bald auf den Kreis Bergstraße zutreffen, kommt es auf die Definition des Begriffs „öffentlicher Raum“ an, die der HFV wie folgt benennt: „Ab einer Inzidenz über 100 gilt eine Zehn-Personen-Kontaktregel plus GG im öffentlichen Raum. Fußballplätze sind immer als Sportstätten anzusehen. Sie sind kein öffentlicher Raum, da sie immer von einem Verein betrieben werden. Das gilt auch, wenn das Gelände nicht umzäunt ist.“

Es besteht also durchaus Hoffnung für den Amateurfußball – auch über das Ende des Sommers hinaus. „Jede Einschränkung wird gleich ins Schlechte gezogen“, weiß Held, der nicht zum ersten Mal zwischen Behörden, Verband und Vereinen vermitteln muss: „Aber es ist doch nur zur allgemeinen Sicherheit. Wir setzen die Vorgaben um, um den Spielbetrieb so lange wie möglich am Laufen zu halten.“ Eine wesentliche Bedeutung spricht der Kreisfußballwart den Impfstoffen zu: „Ohne Impfstoffe würden wir jetzt gar kein Fußball spielen.“