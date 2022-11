„Ein absoluter Sieg des Willens“

Biblis. „Wenn es darauf ankommt, sind alle da.“ Sascha Schnöller, Trainer der TG Biblis, konnte sein Glück kaum fassen und staunte vor Spielbeginn gegen die HSG Langen II nicht schlecht. Wegen der seitens der TG Biblis angestrebten und von Langen nicht eingewilligten Spielverlegung erklärten sich die verletzten Akteure Lars Dotzauer, Peter Schmitzer und Mischa Schweickert bereit, auszuhelfen. Für das Trio reichte es zwar nur für Kurzeinsätze, bei denen aber insgesamt stattliche zehn Tore heraussprangen. Somit hatte Schnöller jedenfalls die Optionen, anderen Spielern eine Verschnaufpause zu geben und die Langener Landesligareserve mit 33:28 in die Schranken zu weisen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Verwunderung sorgte aber auch die Tatsache, dass die Gäste selbst nur mit sieben Feldspielern nach Biblis angereist waren, im Vorfeld sich aber strikt gegen eine Spielverlegung ausgesprochen hatten. Dieses Verhalten löste jedenfalls einen gehörigen Motivationsschub bei der TGB aus, die sich schnell eine Führung erspielte. Der Deckungsverband stand gut und konnte immer wieder die „Schnelle Mitte“ der Gäste stoppen. Vorn agierten die Hausherren geduldig und nutzten konsequent die herausgespielten Chancen. Zur Pause stand es bereits 19:13, der TGB-Angriffsexpress lief auf Hochtouren. Nach dem Seitenwechsel versäumte es die TGB zunächst, nachzulegen, um die Partie in Ruhe zu Ende spielen zu können. Die Gäste spielten da allerdings nicht mit, steckten nicht auf und drückten weiterhin aufs Tempo.

Schnöller lobt den Teamgeist

Währenddessen schlichen sich aufseiten der Schnöller-Schützlinge Leichtsinnsfehler ein, die sich der TGB-Coach mit der nachlassenden und fehlenden Kondition aufgrund der wenigen Wechselmöglichkeiten der letzten Spiele erklärte. Biblis kam in den ersten 25 Minuten der zweiten Hälfte nur auf neun Tore. Da aber auch Langen nicht jede Chance nutzte und Florian Kluwig im TGB-Tor ordentlich hielt, brachten die Hausherren am Ende den Sieg über die Runden. „Das war ein absoluter Sieg des Willens. Alle wollten unbedingt gewinnen und die Verletzten stellten sich in den Dienst der Mannschaft“ hob Schnöller den Teamgeist seiner Mannschaft hervor.

Mehr zum Thema Handball Mit Mentalität zum Sieg Mehr erfahren Handball-Bezirksliga A Torhüter als Feldspieler Mehr erfahren Handball-A-Liga Schnöller tüftelt am Matchplan Mehr erfahren

TGB-Tore: Winkler (7), Nathmann (5/2), Zimara (1), Gansmann (3), Waschitzka (4), Dotzauer (2), Schmitzer (7), Neumann (3), Schweickert (1). fh