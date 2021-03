Hüttenfeld. Dass Marc Ehret einer von der schnellen Truppe ist, hat der 27-jährige Motorsportler bereits mehrfach bewiesen. Und auch in der neuen Saison sind rasche Auffassungsgabe und blendende Reaktionen des Hüttenfelders gefragt. Ehret startet am Samstag (11.30 Uhr) auf dem Nürburgring beim Auftakt der Langstreckenserie NLS.

Doch noch bis vor wenigen Wochen sei nicht klar gewesen, ob man die neun Langstreckenrennen überhaupt starten würde. Erschwerend kam hinzu, dass die geplante Einstellungs- und Probefahrt am vergangenen Samstag ausfiel. Die legendäre „Grüne Hölle“ war schneebedeckt, es herrschten Minusgrade. Keine idealen Bedingungen, um sich mit dem neuen Fahrzeug, einem 450 PS starken BMW M2 CS Racing, vertraut zu machen. Stattdessen heißt für den Südhessen und seine Konkurrenten sofort von Null auf 100 durchzustarten.

„Am Freitag findet die Sitzprobe statt, danach gibt es ein paar Testrunden um das neue Auto kennen lernen. Am Samstag erfolgt dann direkt das Rennen über vier Stunden. Da bleibt nur wenig Vorbereitung“, nimmt es Ehret, wie es kommt. Immerhin kann die NLS starten. Da die Corona-Inzidenz im Kreis Ahrweiler, in der der Nürburgring liegt, die 100er Marke geknackt hat, drohte die Absage. Die Veranstalter verwiesen jedoch auf den Profi-Charakter und das Fehlen von Fans an der Strecke.

Diese Geister-Atmosphäre kennt Ehret aus dem vergangenen Jahr. Da saß der Hüttenfelder beim 24-Stunden-Rennen erstmals in einem frontgetriebenen Boliden und holte sich in einem Hyundai i30 Fastback N gleich mal den Klassensieg auf der Nordschleife. „Das war eines der härtesten 24-Stunden-Rennen für mich. Durch die Kälte und den vielen Regen war es schwer, warm zu bleiben. Dazu kamen die fehlenden Fans, es fehlten die Lagerfeuer, die Feuerwerke und die Partystimmung. Im Dunklen war man teilweise alleine und hatte kaum Anhaltspunkte auf der Strecke“, berichtete er damals.

Jetzt sollen zumindest die Temperaturen angenehmer werden. Und der 27-Jährige hätte nichts dagegen, mit dem aus Bremen stammenden Rennstall FK Performance gleich beim Aufakt ein Zeichen zu setzen. „Mit dem Team blicke ich auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück. 2017 haben wir beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring den BMW Klassensieg gefeiert.“ Dabei soll es allerdings nicht bleiben. „Wir wollen in unserer Klasse so viele Podiumsplätze wie möglich holen und viele Punkte sammeln, so Ehret.

Info: Livestream unter nürburgring-langstrecken-serie.de