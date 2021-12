Durchziehen – oder stoppen?

Bergstraße. Sollten Sportverbände ihre Spielzeiten unterbrechen? Diese Frage beschäftigt zurzeit Sportlerinnen und Sportler in ganz Deutschland. Die Antwort darauf ist gerade nach den Erfahrungen aus dem Corona-Winter 2020/21 nicht ganz so einfach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Deutsche Olympische Sportbund macht sich gegen pauschale Sport-Lockdowns stark. Der wichtigste Grund für den Dachverband des deutschen Sports: die vielfältigen Kollateraleffekte monatelanger Bewegungslosigkeit für Jung und Alt. Der Wettkampfbetrieb ist für den DOSB, der für 2G drinnen und 3G draußen plädiert, zweitrangig. Es geht rein um die Möglichkeit, Sport zu treiben.

Wettbewerbsverzerrung schon da

Angesichts der hohen Zahlen wurden die Corona-Maßnahmen verschärft. Für Nichtgeimpfte sind Umkleiden und andere Innenräume tabu.

Bezieht man die Wettkämpfe ein, liegt eine Unterbrechung vor allem dann nah, wenn eine Wettbewerbsverzerrung droht. Ist das in Hessen der Fall? Durchaus. Schon unter 3G+ waren viele Nichtgeimpfte nicht bereit, sich für Trainingseinheiten oder Spiele teuren PCR-Tests zu unterziehen. Coronabedingte Spielerausfälle und Pausen, wie sie beispielsweise zu Herbstbeginn den Fußball-Gruppenligisten VfR Groß-Gerau trafen, werden gleichwohl schon die ganze Zeit in Kauf genommen.

Die Landespolitik sieht im Amateursport nach den bisherigen Erfahrungswerten keinen Pandemietreiber. In Hessen war am vergangenen Donnerstag eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft getreten. Am Dienstag folgten Verschärfungen. Für die Sportbasis ist das ein Glücksfall. Ihrem Alltag wurden manche Regelungen bisher nämlich kaum gerecht. Zwar stufen auch Studien das Risiko einer Infektion beim Sport im Freien als äußerst gering ein. Trotzdem erschloss sich nicht, warum in Innenräumen konsequent 2G gelten sollte – draußen sich aber weiter bis zu 1000 Menschen ohne Testnachweis auf dem Sportplatz aufhalten durften. Eine Regelung, die wohl auf der Annahme fußte, dass sich alle Beteiligten an geltende Abstands- und Hygienekonzepte halten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dass von Sonntag an schon ab 101 Personen im Freien 2G gilt (drinnen 2G+), ist deshalb aus Pandemie-Sicht sinnvoll. Mit Personen sind übrigens Besucher gemeint. Das präzisierte die Pressestelle des Landes Hessen am Mittwoch auf Nachfrage dieser Redaktion. Aktive, Betreuer und Offizielle sind nicht umfasst – ebenso wenig Beschäftigte, für die wie am Arbeitsplatz 3G gilt. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre dürfen ihre Testhefte vorzeigen. Der Landessportbund werde zeitnah informieren, sportartenspezifische Regelungen würden die Sportverbände bekanntgeben, teilte die Pressestelle mit.

Die Ausnahmen für Aktive, die aus der Pressemitteilung des Landes vom Dienstag nicht klar hervorgingen, könnten die Vereine schon eher zum Weitermachen bewegen. Sie können jetzt mit einer genauen Zuschauerzahl planen, sofern sich diese in unteren Ligen nicht sowieso im Rahmen hält.

Bliebe an der Stelle noch die Frage, ob strikte Maßnahmen gegen Nichtgeimpfte gerechtfertigt sind. Die Innenräume von Sportstätten dürfen Nichtgeimpfte nicht betreten – auch wenn sie gesund sind. Der DOSB spricht von einem „Effekt, den man aushalten muss“. Gesellschaftlich problematisch ist die Regelung trotzdem. Zumal das Kernproblem fortbesteht, da auch Geimpfte und Genesene ansteckend sein können. Wer das Infektionsrisiko so gering wie möglich will, sollte deshalb auf eine Testpflicht für alle pochen.

Hohe Impfquote bei Aktiven

Derweil ist die Faktenlage nach knapp acht Milliarden weltweit verabreichten Impfdosen eindeutig. Wer Restzweifel hat: Eine individuelle Risiko-Nutzen-Abwägung kann jeder bei seinem Hausarzt vornehmen lassen. Eine hohe Impfquote wird den meisten Sportarten übrigens ermöglichen, den Trainings- und Wettkampfbetrieb im Frühjahr weitestgehend regulär wiederaufzunehmen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Impfrate unter Sportlern schätzt der DOSB auf 80 Prozent. Das sind gut zwölf Prozent mehr als in der Gesamtbevölkerung. Hierin besteht auch der Unterschied zum Herbst 2020, als es mangels Impf- und Testmöglichkeiten zu flächendeckenden Schließungen, Rundenunterbrechungen und schließlich wieder zu Saisonabbrüchen kam. In diesem Jahr käme eine Unterbrechung eher einem frühzeitigen Gang in die Winterpause gleich. Ein Abbruch steht in keiner Sportart zur Debatte.

Die Zahl der Wettkampftage, die 2021 noch anstehen, ist überschaubar. Was also tun? Die letzten Spiele schnell durchziehen – oder lieber jeden Kontakt meiden? Das sollte keine Frage einer 50-Prozent-Hürde sein, mit der eine Runde in vielen Fällen bewertbar wäre, sondern von den Rahmenbedingungen einer Sportart. Und von der Bereitschaft der Basis, die nötigen Vorkehrungen mittragen zu wollen.