Duell der Tabellennachbarn

Lampertheim. In der Tabelle der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße sind der TV Lampertheim und die SSG Einhausen im Moment auf den Plätzen sechs und sieben direkte Nachbarn. Am Sonntag (15.30 Uhr) treffen sie im Lampertheimer Sportzentrum Ost im direkten Duell aufeinandertreffen.

Ein Sieg und eine Niederlage, so lautet bisher die Bilanz für beide Teams, doch während der TVL sein Auftaktspiel gegen Eintracht Wald-Michelbach II mit 2:0 gewann und am vergangenen Spieltag gegen die TSV Auerbach mit 0:3 unterlag, verlor die SSGE den Saisonauftakt bei der SG Odin Wald-Michelbach mit 1:3, hielt sich aber am vergangenen Sonntag dann mit einem 4:0-Heimsieg gegen den SV Unter-Flockenbach II schadlos. „Man weiß noch nicht so ganz, wo man gerade steht, daher finde ich drei Punkte aus zwei Spielen bisher ganz okay. Am Sonntag wollen wir auf eigenem Platz aber natürlich etwas gegen Einhausen holen“, sagt TVL-Coach Christian Schmitt, dem bei der 0:3-Niederlage gegen Auerbach die erste Halbzeit noch gut gefiel. „Auerbach ist allerdings ein guter Gegner und wenn sie dann ein, zwei Tore machen wird es schwer, etwas gegen sie zu holen“, sagt Schmitt.

Sascha Fetzer fehlt gesperrt

Lampertheims Coach Christian Schmitt kämpft vor der Partie gegen Einhausen mit einigen personellen Sorgen. © Nix

Die Heimniederlage gegen die Turn-und Sportvereinigung Rot-Weiss Auerbach hatte für die Spargelstädter noch andere Folgen. „In der 80. Minute hat Sascha Fetzer nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen. Er kommt einfach einen Schritt zu spät und ist eben letzter Mann, da mache ich ihm keinen Vorwurf“, muss Schmitt auf den gesperrten Fetzer nun erst einmal verzichten. „Wie lange Saschas Sperre ist, wissen wir noch nicht“, hofft Schmitt den Routinier bald wieder einsetzen zu können.

Die Gäste aus Einhausen haben in Sachen Rotsperre dagegen schon mehr Gewissheit, denn nachdem SSGE-Torwart Alexander Kunzelmann in der Auftaktpartie in Wald-Michelbach wegen Handspiels außerhalb des Strafraums den Roten Karton sah, beläuft sich dessen Sperre auf zwei Spiele. „Gegen den TV Lampertheim ist er damit noch gesperrt, aber danach kann er wieder für uns spielen“, setzt SSGE-Trainer Hagen Brinkmann am Sonntag daher noch einmal auf Torwarttrainer Dominique Völker im Kasten. Der Platzverweis für Kunzelmann in der 41. Minute war für SSGE-Trainer Brinkmann auch der Knackpunkt für die 1:3-Auftaktniederlage. „Wir haben in Wald-Michelbach ein richtig gutes Spiel gemacht, aber in Unterzahl schwanden bei uns in der Schlussphase bei der Hitze dann die Kräfte“, erklärt Brinkmann.

„Nach unserer tollen Vorbereitung war diese Auftaktniederlage schon recht ärgerlich, aber beim 4:0 über Unter-Flockenbach konnten wir zuletzt an unsere starken Leistungen aus der Vorbereitung anknüpfen“, peilt Brinkmann mit der SSGE einen guten einstelligen Tabellenplatz als Saisonziel an. Er muss am Sonntag auch auf Marcel Mackemull (Urlaub), Sebastian Steinmann (Handbruch) und wohl auch Sebastian Metz (Muskelfaserriss) verzichten. „Dafür sollte unser Kapitän Sven Ritzert wieder ins Team zurückkehren“, berichtet Brinkmann.

Der TVL hat sich den Klassenerhalt als Ziel auf die Fahnen geschrieben und auch der Lampertheimer Coach Schmitt kann am Sonntag nicht aus dem Vollen schöpfen. So fehlen die verletzten Philipp Menges (Bänderriss) und Kai Knorr (Fußverletzung). „Manuel Betzga muss am Sonntag arbeiten, auch er wird uns fehlen“, ergänzt Schmitt.