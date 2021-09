Duell der Reserven

Bürstadt. Während die Hessenliga-Damen des TV Bürstadt noch bis Mitte Oktober spielfrei sind, geht es für die Tischtennis-Damenteams des TVB auf Bezirksebene in dieser Woche weiter. Die Bezirksoberliga-Damen empfangen am Donnerstag (19 Uhr) die Hessenliga-Reserve des SV Ober-Kainsbach. Am Samstag (18 Uhr) ziehen die Bezirksliga-Damen beim TTC Pfungstadt III nach. Für beide Mannschaften ist es das letzte Spiel vor den Herbstferien. Erst Ende Oktober geht es weiter.

Bürstadt II fuhr vor drei Wochen einen überraschend klaren 6:2-Heimsieg gegen Ginsheim ein. Ober-Kainsbach II steht nach einer Niederlage (4:6 in Mörfelden) und einem Sieg (6:3 in Auerbach) mit 2:2 Punkten da. Kurios: Das Team aus dem Reichelsheimer Ortsteil bestreitet die ersten fünf Partien auswärts. TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger sieht das aber nicht unbedingt als Nachteil: „Ober-Kainsbach ist stark besetzt und für mich der Favorit in dieser Klasse.“ Dass Sara Böhling, Maya Schäfer, Sophie Kirsch und Vanessa Holz unter der Woche zu Hause antreten, könnte ein kleiner Vorteil sein, meint Rosenberger: „Sie können jedenfalls befreit aufspielen und haben nach dem Sieg im ersten Spiel keinen Druck.“

Die Ausgangslage der Bürstädter „Dritten“, die zum Auftakt ein 1:6 in Ober-Mumbach kassierte, stuft Rosenberger weniger aussichtsreich ein: „Pfungstadt III ist der Favorit. Es wird schwer für uns, da etwas mitzunehmen.“ Stella Bechtel, Alina Lorenz, Sophie Rosenberger und Sophie Wieland probieren es trotzdem. Rosenberger und Wieland kommen direkt vom Spiel der Hessenliga-Mädchen 18 in Niestetal nach Pfungstadt. cpa