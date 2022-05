Drei Spiele, neun Punkte

Nordheim/Wattenheim. In den noch verbleibenden drei Saisonspielen ist die SG Nordheim/Wattenheim zum Siegen verdammt. Um den Abstieg aus der Fußball-Kreisliga A zu verhindern, müsste die Sportgemeinde alle neun Punkte holen und auf Ausrutscher der direkten Konkurrenz hoffen, sonst droht die Abstiegsrelegation – bestenfalls. „Wir müssen alle unsere Spiele gewinnen, Unentschieden bringen uns überhaupt nichts mehr. Schaffen wir das nicht, müssten wir schauen was in den höheren Ligen passiert. Meine Mannschaft weiß das natürlich. Ich hoffe, dass wir das auch auf dem Platz zeigen“, sagt NoWa-Trainer Jens Stark.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntag empfängt die Stark-Elf mit dem ISC Fürth den ersten direkten Konkurrenten im Kampf gegen den drohenden Abstieg (ab 15.30 Uhr) auf dem Wattenheimer Sportplatz. Mit 25 Punkten haben die Fürther derzeit fünf Zähler mehr auf dem Konto. „Uns ist allen bewusst, dass wir den Abstand nur mit einem Sieg verkürzen können. Das wird spielerisch sicherlich kein Leckerbissen, sondern ein Kampfspiel. Allerdings dürfen wir den ISC nicht unterschätzen. Im Hinspiel haben wir ja auch 2:0 geführt, dann aber mit 2:6 verloren“, so Stark. Personell wird es einige Änderungen geben. Kevin Metz befindet sich derzeit in den Flitterwochen, Pascal Metz ist beruflich verhindert. Dazu hat sich Nils Reis krankgemeldet, Justin Keller hat Knieprobleme. rago

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2