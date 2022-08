Drei Elfmeter und ein Punkt für beide

Riedrode. Für die FSG Riedrode hat sich das erste Saisonspiel in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt als erster Spitzenvergleich entpuppt. Gegen die Hessenliga-Reserve von Rot-Weiß Walldorf kam die Elf von Trainer Duro Bozanovic vor vertrauter Kulisse zu einem 2:2 (1:1)-Unentschieden. „Das war ein flottes Spielchen“, resümierte Riedrodes Spielausschussvorsitzender Thorsten Göck die Partie des Vorjahresvierten gegen den Aufsteiger, in der es sofort zur Sache ging.

FSG-Akteur Oliver Schrah (re.) gegen Walldorfs Can Karakas. © Loesch/Nix

„Es war wirklich ein sehr schnelles Spiel, in dem es hin und her ging. Läuferisch und technisch war die Partie auf einem sehr starken Niveau. Man hat gesehen, was in beiden Mannschaften steckt. Für die Zuschauer war das bestimmt gut anzusehen“, meinte Göck. Die Punkteteilung zum Auftakt bezeichnete der FSG-Sportchef als leistungsgerecht: „Beide Mannschaften haben alles gegeben. Es gab nicht so viele hochkarätige Möglichkeiten, viele Szenen spielten sich im Mittelfeld ab.“

Viel Lob für den Aufsteiger

Für den starken Klassenneuling aus Walldorf hatte Göck viel Lob übrig. „Bei Rot-Weiß konnten definitiv alle Fußball spielen. Mit Tewen Spamer und Kento Nakamura hatte Walldorf auch zwei Spieler dabei, die am Samstag noch Hessenliga gespielt haben. Das ist wirklich eine bockstarke Mannschaft: jung, athletisch und auch läuferisch sehr versiert.“ Als auffälligsten Mann bei Walldorf machte Göck jenen Spieler aus, der die beiden Treffer für die Gäste erzielte. „Can Karakas sieht vielleicht aus wie ein B-Jugendlicher. Was der aber läuferisch und am Ball gezeigt hat – da hat es einfach Spaß richtig gemacht, zuzuschauen“, erkannte der FSG-Funktionär neidlos an.

Kurios: Drei der vier Tore, die die 120 Zuschauer auf dem Riedroder Waldsportplatz zu sehen bekamen, fielen vom Elfmeterpunkt. Nach einem frühen Lattenkracher von FSG-Angreifer Gianluca Lucchese (4. Minute) überzeugte in Minute 14 ein Linienrichter den Hauptreferee von einem Handelfmeter gegen Riedrode. Karakas trat an und behielt gegen FSG-Torwart Chris Keilmann die Nerven – das 0:1 aus FSG-Sicht. „Eine durchaus strittige Situation“, befand Göck.

Schwaier behält die Nerven

In der 27. Minute kam Riedrodes Sturmroutinier René Salzmann nach einem Laufduell im gegnerischen Strafraum zu Fall, wieder zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Nils Schwaier blieb cool und glich zum 1:1 aus. In der 68. Minute erzielte Karakas den einzigen Treffer aus dem Spiel heraus – und stellte somit auf 1:2. Riedrode steckte allerdings nicht auf: Nur neun Minuten nach dem erneuten Rückstand bekam die Bozanovic-Elf einen Handelfmeter zugesprochen, den wiederum Schwaier sicher zum 2:2-Endstand im Kasten der Rot-Weißen unterbrachte (77.). Die Gelb-Rote Karte, die sich Walldorfs Kenan Gürbüz in der 87. Minute wegen Meckerns einhandelte, hatte keinen Einfluss mehr auf die Schlussphase einer packenden Auftaktbegegnung.