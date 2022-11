Doppelter Frust nach Niederlagen

Ried. Nichts zu erben gab es in der Kreisliga B für die beiden Kellerkinder aus dem Lampertheimer Stadtgebiet. Während die SG Azzurri/ Olympia Lampertheim II mit einer 0:7-Niederlage aus Affolterbach zurückkehrte, reichte es für die SG Hüttenfeld auch gegen die SG Gronau nicht zu einem Sieg.

SG Hüttenfeld – SG Gronau 1:3 (0:0)

„Wir waren zu nachlässig in der Chancenauswertung und haben uns in der Abwehr zu viele individuelle Fehler erlaubt“, sagt Hüttenfelds Trainer Christian Schmitt.

Die erste große Chance hatten die Hüttenfelder, doch Marco Herschel vergab in der zweiten Minute freistehend. In der 50. Minute aber ging die SGH in Führung. Nach einem langen Freistoß stand Max Rhein goldrichtig. Zehn Minuten später bot sich Hüttenfelds Kapitän Gerhard Kotke eine sehr gute Chance zum vorentscheidenden 2:0, doch er brachte den Ball nicht im Gronauer Tor unter. Nun setzten die Gäste zu einem Endspurt an. Markus Schmitt (65.), Nour Ktneh (80.) und Renato Lucic (85.) sorgten für klare Verhältnisse.

SVA – Azzurri/Olympia II 7:0 (2:0)

Patrick Andres, der Sportausschussvorsitzende des FC Olympia Lampertheim, war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. Doch mit der schwachen Abwehrleistung nach der Halbzeitpause zeigte er sich keineswegs einverstanden. „Innerhalb einer Viertelstunde haben wir vier Gegentreffer kassiert“, schimpfte Andres. Bereits in der fünften Minute führten die Affolterbacher durch Marlon Rettigs 1:0.

Danach hatten die Lampertheimer gleich zwei gute Möglichkeiten, denen jeweils eine Ecke von Max Heinze vorausgegangen war. Das vorentscheidende 2:0 fiel in der 41. Minute, als Affolterbachs Alexander Theobald einen Strafstoß zum 2:0 verwandelte.

Und gleich nach dem Wechsel zeigten die Gastgeber, dass sie nicht umsonst zu den spielstärksten Mannschaften der Liga zählen. So sorgten Marcel Eckert (46., 60.), Alexander Theobald (50.), Burat Gül (52.) und der eingewechselte Hendrik Scholl (70.) für klare Verhältnisse. hias