Doppelte Belastung

Oberlungwitz/Lampertheim. Am vergangenen Wochenende wartete auf Rennfahrer Marvin Dienst eine doppelte Aufgabe. Der 25-Jährige bestritt zum einen den Prototype Cup Germany auf dem Lausitzring und gab gleichzeitig sein Comeback im ADAC GT Masters.

Der Lampertheimer bestreitet die letzten drei Läufe des ADAC GT Masters im Mercedes AMG vom Team ZVO. Nach einem fünften Platz am Samstag, landete Dienst – nach der falschen Reifenwahl – mit Teamkollege Jan Marschalkowski am Sonntag letztlich auf Rang acht. „Wir hatten zwei gute Renntage und haben am Sonntag wichtige Meisterschaftspunkte eingefahren“, nahm es Dienst pragmatisch. Parallel zu dem Einsatz im ADAC GT Masters, reiste der Südhesse gemeinsam mit Teamkollege Berkay Besler als Tabellenführer in die Lausitz zum Prototype Cup Germany. Nach einem Sieg am Samstag, folgte tags darauf, nach einem technischen Defekt, Rang vier. In der Meisterschaft machte das Duo damit große Schritte Richtung Titelgewinn. Das Finale findet gemeinsam mit dem ADAC GT Masters vom 21.-23. Oktober in Hockenheim statt. red