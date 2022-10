Direkt den Titel geholt

Lampertheim. Mit einem perfekten Saisonstart legte Marvin Dienst bereits früh die Grundlage für eine erfolgreiche Saison im Prototype Cup Germany. Doch das Finale auf seiner Heimstrecke verlief nicht wie erhofft, am Ende freute er sich aber mit seinem Teamkollegen Berkay Besler über den Titelgewinn.

„Wir hatten eine starke Saison, auch wenn sich das an diesem Wochenende nicht ganz widerspiegelt. Diesmal haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht. Am Ende hat es aber gereicht. Berkay hat die Saison über einen tollen Job gemacht, das gleiche gilt für die Crew von Toksport WRT, welche uns immer ein perfektes Auto zur Verfügung gestellt hat“, fasste der 25-jährige Lampertheimer zusammen.

Aufholjagd von Platz zwölf

Der Prototype Cup Germany fand in dieser Saison erstmals statt und umfasste acht Rennen auf vier verschiedenen Strecken im belgischen Spa-Francorchamps, auf dem Nürburg-, dem Lausitz und – beim Finale – auf dem Hockenheimring. Mit vier Saisonsiegen sowie einem dritten Platz im Gepäck ging Dienst gemeinsam mit seinem Team dort als klarer Favorit an den Start.

Die Rennen verliefen aber nicht reibungslos. Samstags schied der Ligier Sportwagen von Toksport WRT nach einer Kollision vorzeitig aus. Am Sonntag fuhr Dienst im Qualifying auf die vierte Startposition. Da der Lampertheimer aber in einem Sektor etwas zu schnell war, wurde er um drei Startplätze rückversetzt, zusätzlich erhielt das Team durch die Kollision vom Vortag weitere fünf Strafplätze. So ging das Duo nur als Zwölfter ins Rennen. Mit einer imposanten Aufholjagd fuhr Dienst bis auf Position drei. Nach dem Fahrerwechsel sicherte Besler Rang vier und sorgte für die Titelentscheidung. Als erster Meister des Prototype Cup Germany geht Dienst in die Geschichtsbücher ein.

Im ADAC GT Masters holte er auf dem Sachsenring im Mercedes AMG GT vom Team ZVO seinen zweiten Sieg in der Liga der Supersportwagen. In Hockenheim wurde er einmal 14., sonntags fiel er aus. red