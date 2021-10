Dienst will Rückenwind nutzen

Barcelona. Marvin Dienst ist die Vorfreude auf das Saisonfinale in der GT World Challenge deutlich anzuhören. Am Freitag absolvierte der Lampertheimer im Mercedes-AMG GT 3 des Teams Toksport WRT erste freie Trainings auf dem Kurs von Barcelona. „Am Samstag haben wir zwei weitere Testsessions. Es ist alles entspannt“, meldet der 24-Jährige ein positives Stimmungsbild aus Katalonien.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir gehen recht zuversichtlich ins Rennen am Sonntag“, erklärt Dienst. Das Cockpit (Rennen ab 13 Uhr) teilt er sich für die drei Stunden mit seinen Kollegen Oscar Tunjo (Kolumbien) und dem Franzosen Paul Petit. „Es sieht definitiv ganz gut aus und wir sind optimistisch, hier was holen zu können“, sagt der Langstrecken-Experte, der 2017 Vize-Weltmeister der FIA-Serie wurde. „Wir wussten es zwar schon vorher, haben es aber heute auf der Strecke noch einmal bestätigt bekommen, dass der Reifenverschleiß hier sehr hoch ist. Entsprechend wird das Reifenmanagement ein Schlüssel zum Erfolg sein“, gilt es, eine perfekte Balance aus hoher Geschwindigkeit und schonender Fahrweise zu finden.

Bastian und Klingmann am Start

In der Eifel holte sich Marvin Dienst als Dritter wichtige Punkte. © Gruppe C

Schließlich wollen Dienst und seine Kollegen an ihre jüngsten Erfolge anknüpfen. Der Südhesse ist mit Rückenwind nach Katalonien gekommen. Bei den 24-Stunden von Spa jubelten sie über Rang zwei. Ende September hatte der 24-Jährige beim Rennen auf dem Nürburgring erneut den Sprung aufs Podium geschafft. In der Eifel wurde Dienst Dritter und sicherte sich wichtige Punkte für das Gesamtklassement der Silver-Cup-Wertung. Dort belegt das Team ebenfalls den dritten Rang. Außerdem überzeugte der Mercedes-Pilot bei seiner Premiere in der DTM. Auf dem Hockenheimring holte der Lampertheimer in seinen beiden Läufen für Mücke Motorsport sechs Punkte. „Die DTM-Erlebnisse helfen mental schon noch mal“, bestätigt Dienst.

In der Pro-Cup-Kategorie sind in Barcelona der Hemsbacher Nico Bastian (Mercedes) sowie BMW-Werkspilot Jens Klingmann aus Leimen am Start. Bastian freut sich auf seinen Start mit dem Haupt Racingteam. „Ich bin froh, das Cockpit mit Maro Engel und Luca Stolz beim Saisonfinale zu teilen“, erklärte der 31-Jährige. Auf dem Nürburgring hatte das Trio ebenfalls den dritten Platz geholt: „Jetzt kämpfen wir für das nächste Podium.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2