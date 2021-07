Dienst voller Tatendrang

Spa. Die Vorfreude ist riesig, die Herausforderung auch. Der Lampertheimer Marvin Dienst (Bild) geht am Samstag (16.30 Uhr) als Achter in der „Silver-Cup-Wertung“ beim Klassiker „24 Stunden von Spa“ an den Start. „Insgesamt starten wir auf Position 28, wir haben aber reichlich Zeit, uns nach vorn zu arbeiten“, freut sich der 24-Jährige auf das Rennen in den Ardennen. „Jetzt war ich bei allen drei Klassikern am Start: Auf der Nürburgring-Nordschleife, in Le Mans und nun in Spa“, erklärt der Mercedes-Pilot. „Hier sind 60 GT3-Fahrzeuge am Start, das macht dieses Rennen einmalig.“

Sehr zufrieden ist auch Nico Bastian. „Jeder aus dem Team ist ja sein einiges Qualifying gefahren. Für mich lief es als Gesamt-Zweiter sehr gut.“ Der Hemsbacher lobt aber auch seine drei Teamkollegen, denn dank der guten Resultate startet das Quartett als Drittes in der ProAm-Klasse. „Das zeigt, dass wir eine Chance haben, da ganz vorne mitzufahren“, ist der 31-jährige Mercedes-Pilot zuversichtlich.

Einer seiner direkten Konkurrenten stammt aus der Nachbarschaft. „Startplatz sieben in der Pro-Am-Wertung ist sehr gut und stimmt mich für das Rennen sehr zuversichtlicht“, sagt der Leimener Jens Klingmann. „Wer bei dieser langen Dauer die wenigsten Fehler macht, wird am Schluss vorne sein“, weiß der BMW-Werksfahrer, der 2018 auf der „Ardennen-Achterbahn“ als Zweiter auf dem Podium stand.

Auf Startplatz sechs geht mit DTM-Routinier Timo Glock aus Wersau im Odenwald im BMW M6 GT3 ins Rennen. jako (Bild: Dienst)

