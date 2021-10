Die zwei Gesichter der Eintracht

Bürstadt. Mit der 1:4-Niederlage beim FC Alsbach ging die positive Ergebnisserie der Bürstädter Eintracht am vergangenen Sonntag zu Ende. In vier Pflichtspielen in Folge war die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund zuvor ungeschlagen geblieben. In den Gruppenliga-Partien gegen den SV 07 Geinsheim (2:2), beim TSV Lengfeld (5:1) und gegen Türk Gücü Rüsselsheim (0:0) sowie im Kreispokalduell mit Liga-Konkurrent FC Fürth (3:1) hatten die Grün-Weißen ihr Potenzial aufblitzen lassen.

Vor dem Heimspiel gegen den TSV Höchst am Sonntag (15.30 Uhr) fällt die Ernüchterung an der Wasserwerkstraße groß aus. Mit acht Punkten aus den ersten elf Begegnungen belegen die Bürstädter Platz 14 – und damit den ersten Abstiegsplatz. Das Wort Ernüchterung trifft es auch deshalb, weil es zuletzt nicht nur die Eintracht-Verantwortlichen selbst waren, die die Leistungen der Mannschaft würdigten. „Bürstadt war besser und hat uns mit seiner mutigen, energischen und unbequemen Spielweise nicht ins Spiel kommen lassen“, sagte etwa Alsbachs Pressewart Andreas Rothermel über die erste Halbzeit gegen die Sigmund-Elf. Ähnlich haben sich in dieser Saison schon Vertreter der FSG Riedrode (1:2) und des FC 07 Bensheim (0:3) im Gespräch mit dieser Redaktion geäußert.

Allein: Bis jetzt trat die Eintracht nur selten über zwei Halbzeiten konstant gut auf. In Riedrode (1:2 nach 1:0-Halbzeitführung), bei Langstadt/Babenhausen (1:6 nach 1:1), gegen Büttelborn (0:2 nach 0:0), Groß-Gerau (1:5 nach 1:0) und in Alsbach (1:4 nach 1:0) verspielte Bürstadt vielversprechende Zwischenstände. „Man merkt, dass wir eine zähe Vorbereitung hatten, in der immer wieder Spieler für zwei, drei Wochen gefehlt haben. Dazu kommt, dass der ein oder andere Spieler, der uns zugesagt hatte, doch abgesagt hat - und einige Karten“, zählt Coach Sigmund drei Gründe auf.

Eine weitere Ursache für die teils miesen Verläufe der zweiten Durchgänge sieht der Spielertrainer in den ersten 45 Minuten: „Gegen Alsbach müssen wir nach der ersten Halbzeit 2:0 oder 3:0 führen. Alsbach schießt vielleicht einmal aufs Tor. Stattdessen halten wir den Gegner künstlich am Leben. Das müssen wir uns selbst zuschreiben.“ Die bisher einzigen zwei Siege geben dem 42-Jährigen Recht. Bei den 5:1-Erfolgen gegen Mümling/Grumbach und Lengfeld hatte die Eintracht zur Pause bereits drei Treffer erzielt.

Gegen Höchst muss Bürstadt mit Xhino Dushaj (Gelb-Rot) zum siebten Mal einen gesperrten Spieler ersetzen. Dafür hat Mehmet Tutay seine Sperre aus dem Rüsselsheim-Spiel abgesessen. Fehlen werden außerdem André Bandieramonte und Deniz Reiter. Als Achter mit 16 Punkten aus zehn Partien kommt Höchst durchaus selbstbewusst ins Ried. Zuletzt feierten die Odenwälder drei Siege am Stück, darunter ein 2:0 gegen Mitfavorit Groß-Gerau.

Aus den jüngsten fünf Begegnungen holte das Team von Spielertrainer Christian Remmers (früher Darmstadt 98, Verbandsliga-Meister mit dem VfR Bürstadt 2014) elf Zähler. „Höchst wird gerne auf seinen Torjäger Rico Blecher reduziert“, meint Sigmund: „Doch wenn man Spieler wie Remmers, Kevin Seiler oder Christoph Eisenhauer sieht, ist das vielmehr eine starke, kompakte Mannschaft, die Rico Blecher als Bonus hat. Wenn wir unsere Leistung über 90 statt nur 45 Minuten abrufen, haben wir aber eine Chance.“