Bürstadt. Für Fußball-Talente wie Timo Sauer, Robin Jakob oder Güven Utlu tut es Attila Jambor, Trainer der zweiten Mannschaft von Eintracht Bürstadt, zurzeit besonders leid. „Die Jungs kommen aus der A-Jugend und haben Potenzial, auch wenn sie sich noch etwas an das körperliche Niveau bei den Aktiven gewöhnen müssen“, sagt der 55-Jährige über die Zwangspausen wegen der Lockdowns: „Die Jungs können sich nicht weiterentwickeln und verlieren gerade ein halbes bis Dreivierteljahr.“

Eine Alternative zur Annullierung der zurzeit unterbrochenen Saison sieht Jambor allerdings auch nicht. „Vielleicht kann man die laufende Runde als Freundschaftsrunde beenden, um dann einen Anschluss zur nächsten Saison zu haben“, findet Bürstadts Übungsleiter prinzipiell Gefallen an der Idee, im Frühling wieder auf dem Platz zu stehen. „Wenn es aber wirklich noch mal weitergehen sollte, wäre das für mich Stückwerk und Wettbewerbsverzerrung. Das hätte nichts mehr mit einer normalen Runde zu tun“, stellt Jambor klar.

Die Aufbruchstimmung bei der Bürstädter 1b-Elf ist jedenfalls verflogen. Das hat jedoch nur bedingt etwas mit dem derzeitigen Stillstand zu tun. Denn die zuvor riesige Freude am Fußball löste sich beim C-Ligisten quasi mit dem Saisonstart wieder in Luft auf. Der als Aufstiegsfavorit gehandelte Vorjahresfünfte wurde seiner Rolle nie gerecht. Ein Sieg und sieben Punkte aus den ersten sieben Begegnungen reichen nur für den 13. und damit viertletzten Platz.

Im Frühsommer hatten die Lockerungen für den Mannschaftssport nach dem ersten Lockdown das Training bei der Eintracht-Reserve noch zu einem echten Selbstläufer werden lassen. Schon Wochen vor dem offiziellen Start der Saisonvorbereitung hatten sich die 1b-Kicker freiwillig zu lockeren Einheiten getroffen. Der Spaß stand im Vordergrund, von Motivationsproblemen war damals keine Spur.

Wütende Ansage

Vier Gelb-Rote, eine Rote und 26 Gelbe Karten sprechen jedoch für die Undiszipliniertheiten, die Jambor immer wieder anprangern musste. Schon nach dem 0:5 bei Olympia Lorsch II am zweiten Spieltag sah sich der Coach zu einer wütenden Ansage genötigt. „Wenn ich jede Woche jemanden rausgenommen hätte, hätte ich irgendwann mit zehn Mann dagestanden“, meint der frühere Cheftrainer von Azzurri Lampertheim und FV Hofheim. Eine Lösung für dieses Problem hat Jambor noch nicht: „Mag sein, dass der Hobbygedanke in einer zweiten Mannschaft bei manchen Spielern größer ist. Ich habe aber auch einen gewissen Ehrgeiz. Wir haben unser Potenzial nicht genutzt.“

Rückendeckung bekommt Jambor von Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher. „Wir sind sehr enttäuscht. In der Mannschaft steckt bedeutend mehr. Das mache ich aber nicht am Trainer fest, sondern an der Einstellung der Mannschaft“, erklärt Bürstadts Sportchef, der lieber kurz- als mittelfristig die sportliche Lücke zum eigenen Gruppenliga-Team verkleinern würde. Mit Trainer Jambor will Haßlöcher indes gerne verlängern.