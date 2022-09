Die große Ernüchterung

Lampertheim. Nächster Rückschlag für die A-Liga-Handballer des TV Lampertheim: Nachdem sie schon zum Saisonstart gegen Büttelborn patzten und mit 23:25 unterlagen, kassierten sie am Sonntag eine bittere 28:32-Schlappe bei der SKV Mörfelden. Mit 2:4 Punkten ist das Team von Trainer Achim Schmied, das so gerne direkt wieder um den Wiederaufstieg in die Bezirksoberliga mitspielen würde, hinter den eigenen Erwartungen zurück. Aber nicht das alleine ärgerte den Übungsleiter. Vielmehr schüttelte er ratlos den Kopf ob der dünnen Personaldecke, weil einige Akteure im Urlaub sind. „Da fehlt mir das Verständnis. Wenn man oben mitspielen will, dann muss man das auch in seinen privaten Planungen mit berücksichtigen.“

Schmied war sich sicher, dass mit ein, zwei Alternativen mehr beim Mitabsteiger aus der Bezirksoberliga auch ein Sieg möglich gewesen wäre. „Man muss schon zugeben, dass Mörfelden besser aufgestellt ist als noch letzte Runde, aber das war eine lösbare Aufgabe. Die Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben“, resümierte er.

Tatsächlich wurde schon in der ausgeglichenen Anfangsphase deutlich, dass die Gastgeber sich nach den zwei Niederlagen in der Vorsaison diesmal nicht so einfach geschlagen geben würden. Und nachdem Jonas Gaebler gerade den 5:5-Ausgleich für Lampertheimer erzielt hatte, startete Mörfelden einen 6:0-Lauf zum 11:5 (16.).

Besonders den SKV-Rechtsaußen und das Zusammenspiel über den Kreis konnte der TVL nicht mehr unterbinden. Besser wurde es erst, als Schmied eine Auszeit nahm, seine Deckung etwas umstellte und fortan einen Rückraumspieler Mörfeldens in Manndeckung nehmen ließ. Auf 11:14 (25.) kamen die Spargelstädter heran, kassierten dann aber wieder leichte Gegentreffer und gingen mit einem Sieben-Tore-Rückstand in die Pause. „Wir haben es Mörfelden bis dahin auch viel zu leicht gemacht“, haderte Schmied.

Im zweiten Durchgang kämpfte sich der TVL schnell wieder heran, verkürzte auf drei Tore (16:19, 38.) und in der Schlussviertelstunde mehrfach auf zwei Tore. „Wenn uns da der Anschlusstreffer oder sogar der Ausgleich gelingt, dann drehen wir das Spiel noch“, war sich Schmied sicher.

Doch immer dann, wenn man dran war, leistete man sich auch wieder haarsträubende Fehler, warf den Ball zweimal völlig ohne Zwang ins Aus oder scheiterte frei vor dem gegnerischen Keeper. „Und er war nicht überragend. Wir haben ihn abgeworfen“, raufte sich Schmied die Haare ob der vergebenen Großchancen.

Zudem hatte Lampertheim den Rechtsaußen der Gastgeber immer noch nicht im Griff, kassierte einige Treffer über diese Position und geriet damit wieder deutlicher und nun entscheidend ins Hintertreffen. Beim 25:30 sechs Minuten vor der Schlusssirene war die Messe gelesen.

TVL-Tore: Gaebler (9), Frei (6), Lochbühler (5), Karb (4), Meszaros, Kühr (je 2). me