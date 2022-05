Die erwartete Klatsche

Biblis. Mit 22:39 kam die TG Biblis beim bereits vorzeitig als Meister der Bezirksliga A feststehenden TuS Griesheim 2 unter die Räder. Die deftige Schlappe kam für die Gäste allerdings nicht ganz unerwartet. TGB-Trainer Sascha Schnöller standen für die Mammutaufgabe gerade noch neun Akteure zur Verfügung. So fehlten mit den beiden Schmitzer-Brüder und Philipp Reis wertvolle Optionen in dem ansonsten torgefährlichen Bibliser Rückraum.

Im ersten Durchgang konnten die Gäste das Ergebnis noch einigermaßen gestalten. 11:18 lautete das Halbzeitergebnis, bis zum 9:12 in der 25. Minute hielt die TGB überraschend gut mit, musste dann kurz vor dem Pausenpfiff abreißen lassen. Die laufstarken Griesheimer hatten nach dem Seitenwechsel kein Erbarmen mit den dezimierten Gästen, liefen einen Gegenstoß nach dem anderen und schraubten das Ergebnis kontinuierlich in die Höhe. Die TGB hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen, die Kräfte schwanden mit jeder weiteren Minute.

„Wir waren in der zweiten Hälfte einfach kaputt und natürlich irgendwann auch deprimiert“ konnte TGB-Coach Sascha Schnöller seiner Rumpftruppe keinen Vorwurf machen, als die Köpfe zusehends nach unten gingen. Die dicksten Brocken in der Aufstiegsrunde hat die TGB nun hinter sich. In den drei letzten noch ausstehenden Spielen will Schnöller mindestens drei Zähler holen, „das ist nicht unrealistisch“ so der Trainer hoffnungsvoll. fh

