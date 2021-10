Die Chemie stimmt bei Lucas Bähr

Biblis. Am vergangenen Sonntag brachte Lucas Bähr den FV Biblis mit seinem Tor zum 2:0 (30.) auf die Siegerstraße. Es war kein gewöhnliches Punktspiel in der Fußball-A-Liga Bergstraße, kam es doch erstmals seit fast genau einem Jahr zum Bibliser Derby zwischen dem FVB und der Sportgemeinschaft Nordheim/Wattenheim. „Das Derby war für mich schon ein besonderes Spiel. Bei der SG NoWa standen ja Spieler im Team, mit denen ich selbst noch in der Jugend beim JFV BiNoWa zusammengespielt habe – wenn ich da etwa an Robin Metz, Salko Drekovic, Lucas Schestag, Even Bänder oder Elias Bersch denke“, sagte Bähr. Er spielte in der A-Jugend des Nachwuchsvereins JFV BiNoWa, unter dessen Dach sich die Vereine FV Biblis, SG Nordheim/Wattenheim und FC Alemannia Groß-Rohrheim in Sachen Nachwuchsarbeit zusammengeschlossen haben, gemeinsam mit einigen Gegenspielern vom Sonntag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich habe in der vergangenen Saison ja noch A-Jugend gespielt und durfte da auch schon im Erwachsenenbereich meine ersten Erfahrungen in der Kreisliga A sammeln, leider war die Saison 2020/2021 aber in beiden Fällen sehr kurz, weil die Spielzeit sowohl im Jugend- als auch im Erwachsenenbereich ja relativ früh wegen Corona eingestellt wurde“, bedauert der 19-jährige Fachabiturient. Schon im Frühjahr 2020 machte sich die Pandemie für den jungen Stürmer unangenehm bemerkbar. „Seinen 18. Geburtstag will man eigentlich richtig feiern, schließlich ist es ein ganz besonderer Tag. Ich bin allerdings am 22. März geboren und gerade im März 2020 ging ja so gut wie gar nichts“, erinnert sich Lucas Bähr an einen Ehrentag unter Lockdown-Bedingungen.

Lucas Bähr Lucas Bähr wurde am 22. März 2002 in Mannheim geboren und lebt in Biblis. An der Karl-Kübel-Schule in Bensheim hat er sein Fachabitur gemacht und beginnt im kommenden Jahr in Mannheim eine Ausbildung zum Chemikanten. Mit dem Fußball begann er einst beim FC Boys Wattenheim (heute Bestandteil der Sportgemeinschaft Nordheim/Wattenheim). Es folgte in der E-Jugend der Wechsel zu Wormatia Worms von dort ging es zum TV Lampertheim und dann zum SV Horchheim erneut nach Worms. Es folgten drei Jahre beim JFV BiNoWa, wo Bähr auch den Sprung ins A-Liga-Team des FV Biblis schaffte. and

Nicht die einzige Einschränkung. „Ich wollte in dieser Zeit auch gerne zusammen mit meiner sieben Jahre älteren Schwester Vanessa verreisen, aber auch das ging nicht. Das wollen wir dann nochmal nachholen, wenn die Corona-Pandemie überstanden ist“, erklärte Bähr, der zuletzt auch häufig Online-Unterricht an der Karl-Kübel-Schule in Bensheim hatte, wo er sein Fachabitur gemacht hat. „Als Abschlussklasse gab es ja auch Präsenzunterricht in der Schule, aber eben in Gruppen. Da hatte die eine Gruppe Online-Unterricht und die andere Präsenzunterricht und in der nächsten Woche war es dann umgekehrt“, weiß Bähr um die ungewöhnlichen Umstände, unter denen er seinen Schulabschluss im Fach Wirtschaft gemacht hat.

Auch auf dem Fußballplatz denkt der 19-jährige über die Dinge nach, das weiß FVB-Spielertrainer und Stürmerkollege Torsten Karl Schnitzer. Manchmal sogar ein bisschen zu viel. „Er ist schon jemand, der nach einer vergebenen Chance traurig ist und auch mal den Kopf etwas hängen lässt, weil er es eigentlich besser machen wollte, aber er ist eben auch noch jung! Er ruft seine Leistung ab und entwickelt sich in die richtige Richtung“, weiß Schnitzer als aktuell bester FVB-Torjäger mit neun Toren, dass hinter ihm in der internen Torjägerliste der Gurkenstädter schon Bähr mit fünf Saisontreffern folgt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Das Tor gegen die NoWa hat mir schon gut getan, vor allem weil ich im Spiel davor drei Pfostentreffer hatte“, zeigt sich Bähr selbstkritisch. „Wir stehen jetzt auf Platz zwei, aber Platz eins wäre natürlich noch schöner“, hat der junge Angreifer mit dem FV Biblis Lust auf mehr. Im kommenden Jahr beginnt Bähr bei einem großen Pharmaunternehmen in Mannheim eine Ausbildung zum Chemikanten.

Das fußballerische Talent scheint Lucas Bähr dabei von seinem Opa Heinz Bähr geerbt zu haben, der früher für Amicitia Viernheim und die Amateure des SV Waldhof Mannheim am Ball war. „Ich gehe allerdings gerne mit meinen Papa ins Stadion, er ist Fan von Borussia Dortmund und ich von Bayern München, das ist dann natürlich besonders spannend“, schauen sich beide Spiele der Dortmunder oder der Bayern bei der TSG Hoffenheim oder bei Eintracht Frankfurt an, wenn es möglich ist.