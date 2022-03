Derby findet wohl statt

Ried. Immer etwas los war in der Vergangenheit, wenn die zweite Mannschaft der FSG Riedrode auf Olympia Lampertheim oder die SG Olympia/VfB Lampertheim in der Fußball-B-Liga traf. So rechnete auch Patrick Andres, der Sportausschussvorsitzende der Spielgemeinschaft, auch für diesen Sonntag eigentlich wieder mit „interessanten“ 90 Minuten. Aber inzwischen müssen die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft der hohen Ausfallquote wegen Corona Tribut zollen und sind an die FSG Riedrode mit der Bitte herangetreten, die Begegnung zu verlegen.

So wurden in den vergangenen drei Wochen elf Spieler positiv auf Corona getestet. „Inzwischen haben die Tests zwar ergeben, dass kein Spieler mehr corona-positiv ist, aber die meisten haben noch erhebliche Probleme, einen sportlichen Wettkampf zu bestreiten“, beschreibt Andres die missliche Situation.

Riedrode prüft die Anfrage zwar gerade, würde die Begegnung aber am liebsten austragen. „Stimmen wir einem Ausweichtermin zu, findet dieser wohl unter der Woche statt und da würden wir, aufgrund beruflicher Engpässe personelle Schwierigkeiten haben“, erklärt Fabian Kreiling vom Vorstand. Somit zeichnet es sich ab, dass der neue Trainer Nabil Hamzi (Bensheim) am Sonntag vor seiner Premiere als Trainer der FSG Riedrode II steht.

Wenn der FV Hofheim den SV Kirschhausen empfängt, will er sich nicht nur für die 1:2-Hinspielniederlage revanchieren, sondern unbedingt Punkte gegen den Abstieg holen. Die hohe Trainingsbeteiligung nach der Winterpause lässt beim FVH die Hoffnung aufkeimen, dass das gelingen könnte.

Nachdem Trainer Hans Scheidel die SG Hüttenfeld vorzeitig verließ, hatte Interimscoach Zoltan Varga diese Woche alle Hände voll zu tun, die Mannschaft auf das schwierige Spiel beim Tabellenzweiten SV/BSC Mörlenbach einzustellen. hias