Der Zehn-Tore-Mann

Wattenheim. An den vergangenen Sonntag wird Tobias Theiss von der SG Nordheim/Wattenheim wohl noch lange zurückdenken. Nicht nur, dass die SG NoWa auf dem Rasenplatz in Biblis-Wattenheim in der Fußball-Kreisliga A einen 18:0 (6:0)-Kantersieg gegen den SV Anatolia Birkenau feierte wird dem 30-jährigen dabei in Erinnerung bleiben. Sondern auch, dass ihm gleich zehn Treffer in dieser Partie gelangen, vier in der ersten und sechs in der zweiten Halbzeit.

„In der A-Jugend habe ich mal sieben Tore in einem Spiel geschossen, aber zehn Tore in einem Spiel, das hatte ich noch nie“, weiß der SG-Kapitän, dass er diesen persönlichen Torrekord in einem Ligaspiel wahrscheinlich in der Zukunft kaum noch übertreffen dürfte. „Es war ja auch für die Mannschaft wichtig, jetzt im dritten Spiel den ersten Sieg einzufahren, nachdem wir unsere beiden Auftaktspiele verloren hatten“, verbuchte Theiss neben seinem persönlichen Rekord auch die drei Zähler gerne auf der Habenseite.

Tobias Theiss von der SG Nordheim/Wattenheim jubelte beim 18:0-Kantersieg gegen Anatolia Birkenau gleich zehnmal. © Nix

Dass ihm im elektronischen Spielbericht zunächst nur neun Tore gutgeschrieben wurden, nahm der Industriemechatroniker dabei nicht allzu schwer – und mittlerweile wird er auch dort als zehnfacher Torschütze geführt. Dass die Gäste aus Birkenau mit einem schweren Rucksack im Gepäck die Fahrt nach Wattenheim angetreten hatten, war den Hausherren von der SG bewusst.

So hatte der SV Anatolia schon zum A-Liga-Auftakt bei der TG Trösel eine 0:13-Klatsche kassiert und zuletzt das Heimspiel gegen den TSV Reichenbach gar mit 0:17 verloren. „Gegen Reichenbach hatten sie aber gerade einmal acht Spieler auf dem Platz, das sah gegen uns anders aus“, war Theiss nicht entgangen, dass die Birkenauer in Wattenheim zahlenmäßig elf Mann auf dem Platz und zwei auf der Ersatzbank aufbieten konnten. „Wir haben uns schon vorher gesagt, dass wir dieses Spiel ernst nehmen müssen und nicht wir jetzt auch mal 90 Minuten durchspielen müssen, nachdem uns das in den ersten beiden Ligaspielen letztlich nur über 60 Minuten gelungen ist“, behielt nicht nur Theiss selbst, sondern das gesamte NoWa-Team diesmal den Fuß auf dem Gas und blieb trotz einer 6:0-Halbzeitführung weiter torhungrig.

„Natürlich empfindet man schon etwas Mitleid, wenn sich ein Spiel dann so deutlich gestaltet“, konnte sich Theiss in die Gäste durchaus hineinversetzen, hatte die NoWa doch selbst ihr vorhergehendes A-Liga-Spiel beim ISC Fürth mit 2:6 verloren. „Da führen wir zur Halbzeit mit 2:0 und dann lassen wir uns durch den ersten Gegentreffer verunsichern und finden nach dem 3:2 nicht mehr ins Spiel zurück. Schon beim ersten Spiel in Winterkasten wäre für uns was drin gewesen und dann verlieren wir dort durch ein spätes Eigentor mit 0:1. Solche Dinge sind natürlich auch Kopfsache“, hofft der SG-Kapitän dass die Kuckucke durch den Kantersieg gegen die Anatolia nun die Köpfe vor dem anstehenden Auswärtsspiel beim FC 07 Bensheim II freibekommen haben. „Wir haben das Potenzial, im oberen Tabellendrittel mitzuspielen, aber dafür müssen wir über volle 90 Minuten unsere Leistung abrufen“, will der 30-jährige mit der Mannschaft Platz zwölf so schnell wie möglich nach oben hin verlassen, folgen dahinter doch nur noch die beiden Abstiegsränge 13 und 14.

Abseits des Fußballplatzes fiebert Tobias Theiss dem Januar 2022 entgegen, wenn seine Lebensgefährtin Daniela Hofer ihr zweites gemeinsames Kind erwartet. „Unsere 15 Monate alte Tochter Marie-Sophie soll dann ein Brüderchen bekommen“, berichtet der Fan des FC Bayern München stolz, dass sich die kleine, in Biblis-Nordheim wohnende, Familie bald noch etwas vergrößern wird.