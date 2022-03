„Der VfR braucht einen Neuanfang“

Bürstadt. Zeitung lesen lohnt sich – zumindest für Daniel Böck und die Bürstädter Eintracht. Als bekannt wurde, dass Böck zur Winterpause als Spielertrainer beim VfR Bürstadt aufhören würde, rief Eintracht-Coach Benjamin Sigmund den 32-Jährigen sofort an. Im Interview blickt Böck auf sein Trainerdebüt zurück. Außerdem erklärt er, warum ein VfR-Verbleib keine Option war.

Daniel Böck Böck wurde am 9. März 1989 in Seeheim-Jugenheim geboren. Nach Anfängen bei FTG Pfungstadt, St. Stephan und Viktoria Griesheim kam er als C-Junior zu Darmstadt 98. Dort durchlief Böck bis zur A-Jugend alle Teams. Gruppenliga-Sporen sammelte der Innenverteidiger beim FSV Schneppenhausen und Germania Pfungstadt. 2013 gingen Böck und sein älterer Bruder Dennis (36) zur SG Riedrode. Im Winter 2017/18 heuerten die Brüder beim VfR Bürstadt an. 2019 verspielte der VfR am letzten Spieltag den Gruppenliga-Aufstieg. Im Sommer 2020 wurde Böck Spielertrainer bei den Schwarz-Weißen. In diesem Winter wechselte Böck als Spieler zu Eintracht Bürstadt. cpa

Herr Böck, Sie wohnen in Pfungstadt, heuern aber zum dritten Mal in Bürstadt an. Wie kommt’s?

Daniel Böck: Seitdem ich 2013 zur SG Riedrode gewechselt bin, bin ich als Fußballer schon länger aus dem Kreis Darmstadt raus. Außerdem war es so: Keine halbe Stunde, nachdem ich in der Zeitung nachgelesen habe, dass ich beim VfR aufhöre, hat mich Benjamin Sigmund kontaktiert und gefragt, ob ich Lust hätte, zur Eintracht zu kommen. So kam es relativ schnell zum Abschluss.

Dort sind Sie jetzt nur Spieler, kein Trainer.

Böck: Mein Ziel ist es natürlich, weiterhin als Trainer zu arbeiten. Ich hatte drei, vier andere Gespräche im Kreis Bergstraße, aber kein Trainer-Angebot. Die Eintracht hat mir das Angebot als Spieler gemacht, das mir am meisten zugesagt hat. Wir sind so verblieben, dass ich gehen kann, wenn ein passendes Angebot als Trainer kommt. Im Moment fühle ich mich aber sehr wohl. Es spricht aktuell nichts dagegen, dass ich noch ein Jahr als Spieler hier dranhänge – egal, in welcher Liga.

Mit dem Wechsel zur Eintracht steigen Sie sportlich auf. Was sind Ihre Ziele?

Böck: Das primäre Ziel ist der Klassenerhalt. Dafür wurde ich geholt. Ich kenne mich in der Gruppenliga aus, habe mit Germania Pfungstadt und Schneppenhausen lang genug da gespielt. Von dem, was ich im Training und in den Tests gesehen habe, sage ich: Die Gruppenliga kriege ich auf jeden Fall noch hin.

Fällt es Ihnen leicht, sich wieder als Spieler einzusortieren?

Böck: Ja. Das passt alles. Ich habe auch von vornherein gesagt: Ich komme nicht hierher, um jemandem den Platz streitig zu machen.

Sehen Sie sich trotzdem in besonderer Verantwortung?

Böck: Ich bin schon immer einer gewesen, der Führung übernimmt. Mit meiner Position in der Innenverteidigung passt das sowieso gut. Ich denke, dass ich viel von meiner Erfahrung einbringen kann, damit wir die Klasse halten.

Als Spieler hätten Sie auch beim VfR bleiben können. Kam das nicht in Frage?

Böck: Nein. Ich will jetzt kein böses Blut streuen, aber ich habe dem Verein die Option gelassen, ein halbes Jahr nur als Spieler weiterzumachen. Leider wurde dann eine Mannschaftssitzung einberufen, aus der ich ausgeladen wurde. Das hat mich in meiner Entscheidung sehr schnell beeinflusst. Warum ich ausgeladen wurde, kann ich nicht sagen, da mir immer gesagt wurde, dass ich das Herz des VfR sei und einer von denen, die am längsten dort waren.

Das passt zu Ihrer Aussage Ende 2021, wonach sich bei Ihnen „viel angestaut“ hätte.

Böck: Es wurde leider viel versprochen, was nicht eingehalten wurde. Die Ausladung aus dieser Sitzung war der ausschlaggebende Punkt.

Wie schwer ist es Ihnen gefallen, den VfR zu verlassen?

Böck: Für die Mannschaft tut es mir sehr leid. Nach dem Weggang von Goran Barisic haben wir ein fast komplett neues Team aufgebaut. Auch vom Verein her muss ich sagen: Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt, wir hatten viele gute Zeiten. Das darf man nicht vergessen. Aber nach knapp vier Jahren war es wohl für beide Seiten das Beste, dass sich die Wege trennen. Es ist schade. Ich bin keiner, der jedes Jahr den Verein wechselt. Ich habe zwei Umbrüche mitgemacht: einen nach Göbel, einen nach Barisic.

Wie blicken Sie auf Ihre erste Trainerstation zurück? Die Folgen des Stadionabrisses, Corona, viele Zu- und Abgänge: Da kam ganz schön viel auf Sie zu.

Böck: Es war schon nicht einfach. Wir sind ja immer zwischen Hofheim und Bobstadt gependelt. Selbst für erfahrene Trainer wäre das nicht leicht gewesen – allein mit dem Material, das immer von A nach B gefahren werden musste. Zumal auch leider, was Betreuer anging, seit zwei, drei Jahren keiner mehr zur Verfügung stand. Ich weiß, dass ich das Beste daraus gemacht habe. Ich war schon oft in einer Führungsrolle als Kapitän, aber es ist etwas anderes, sich Training für Training etwas Neues einfallen zu lassen – gerade für die jungen Spieler, mit denen ich viele Einzelgespräche geführt habe. Für die Chance danke ich dem VfR, das steht außer Frage. Diese Chance bestärkt mich darin, dass ich als Trainer weitermachen möchte.

Wo sehen Sie den Bürstädter Fußball in naher oder ferner Zukunft?

Böck: Ich meine, dass schon unter Karl-Heinz Göbel als VfR-Trainer gesagt wurde, dass eine Spielgemeinschaft zwischen Eintracht und VfR doch ganz gut wäre. Man sieht ja: In Riedrode hat die Fusion sehr gut geklappt. Aber eine Fusion zwischen Eintracht und VfR wird nicht zustande kommen. Die Eintracht sehe ich strukturell sehr gut aufgestellt. Beim VfR muss strukturell etwas passieren.

Martin Göring, Ihr Nachfolger beim VfR, hat noch in der Vorbereitung hingeschmissen. Hat Sie das überrascht?

Böck: Es hat mich überrascht, dass er das überhaupt gemacht hat. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er das lange mitmacht, da wohl leider nicht mit offenen Karten gespielt wurde – zum Beispiel, was die Namen auf der Kaderliste anging. Ich denke, das hat er ziemlich schnell bemerkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das beim VfR noch lange gut geht. Der VfR braucht einen Neuanfang, und wenn es in der B-Klasse ist. Du kriegst keine drei, vier Umbrüche in fünf Jahren hin. Das Drumherum muss stimmen, noch bevor es in der Mannschaft stimmt. Da stimmt es beim VfR leider gar nicht. Es wäre schon ein Erfolg, wenn der VfR die Runde zu Ende spielt und nur sportlich absteigt.