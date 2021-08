Der Trend zum Hurensohn

Wir haben ja Anstand hier. Im Redaktionsaustausch kam die Frage auf: „Darf ich das Wort ‚Hurensohn’ in der Zeitung verwenden – oder gibt das Ärger?“ Die Antwort eines Kollegen: „Ich würde sagen, seit der Causa Hopp ist das offiziell möglich.“

Und schon wären wir mitten im Wortwechsel, der sich am Sonntag vor der Bank der FSG Riedrode zutrug. „Früher war ‚Hurensohn’ eine Beleidigung. Heute sagen sie das einfach so zueinander und denken gar nicht mehr darüber nach“, versuchte ein Funktionär von Eintracht Bürstadt, die erste Rote Karte im Gruppenliga-Derby zu erklären. Das hatte einen Hauch von Lukas 23,34 („Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“). Allerdings: Wenn der Ton die Musik macht, war an der Art, wie der Spieler „Du Hurensohn“ über den Platz rief, gar nichts bibelfest.

Als wären fünf Platzverweise in einem „eigentlich fairen Derby“ (Zitat: so ziemlich jeder nach Abpfiff) nicht genug, gab es auch in der B-Liga drei Hinausstellungen in einem Spiel. Und auch hier eine für das H-Wort. Wo ist der Anstand geblieben, könnten wir jetzt empört fragen. Aber wir schreiben das Jahr 2021, in dem es auf Fakten und die Suche nach einem Konsens ankommt. Deshalb nur ein Vorschlag: Sollten Spieler belegen können, dass die Mutter eines anderen tatsächlich in diesem Gewerbe tätig ist, ist „Hurensohn“ okay. Ansonsten nicht. Wirklich nicht.