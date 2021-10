Der torgefährliche Friseur-Azubi

Gianluca Lucchese wurde am 17. November 1999 in Mannheim geboren und ist in Lampertheim zuhause. Dort absolviert er im Salon seines älteren Bruders Vincenzo eine Ausbildung zum Friseur.

Bis zur C-Jugend spielte er beim TV Lampertheim. In der C-Jugend ging es zum JFV Bürstadt. Im B-Juniorenbereich folgte der Wechsel zum TSV Amicitia Viernheim. In der A-Jugend wechselte er zum FSV Offenbach (Pfalz), für den er in der A-Junioren-Regionalliga Südwest und in der Landesliga Ost spielte. Weitere Stationen waren die TSG 62/09 Weinheim und der SV Unter-Flockenbach. Seit 2020 gehört er der FSG Riedrode an.